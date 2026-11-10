Τραγωδία στη θάλασσα: Δύο ναυτικοί βρέθηκαν νεκροί σε αμπάρι πλοίου

Νεκροί μέσα σε ανθρωποθυρίδα αμπαριού φορτηγού πλοίου εντοπίστηκαν δύο Φιλιππινέζοι ναυτικοί, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των λιμενικών αρχών. Οι σοροί τους μεταφέρθηκαν στην Καλαμάτα, όπου διερευνώνται οι συνθήκες του θανάτου τους.

Το περιστατικό όταν το πλοίο με σημαία Μάλτας έπλεε ανοιχτά της Τυνησίας, κοντά στα νησιά Galite, εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων.

Πρόκειται για έναν 50χρονο ναύκληρο και έναν 47χρονο ναυτόπαιδα. Και οι δύο ήταν μέλη του πληρώματος και εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στο εσωτερικό του αμπαριού.

Στην Καλαμάτα οι σοροί

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας ενημερώθηκε ότι το φορτηγό πλοίο επρόκειτο να καταπλεύσει στο αγκυροβόλιο της πόλης για την αποβίβαση των δύο σορών.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της λάντζας «Παναγία Θαλασσινή». Στη συνέχεια κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τον επαναπατρισμό των δύο ναυτικών.

Έρευνα για τα αίτια θανάτου

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας διενεργεί την προανάκριση και έχει ζητήσει νεκροψία-νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου.

Παράλληλα, λαμβάνονται καταθέσεις από τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος, ενώ αναμένεται να μεταβούν στην Καλαμάτα και εκπρόσωποι της αρμόδιας ναυτιλιακής αρχής της Μάλτας.

Το πλοίο αναμένεται να συνεχίσει κανονικά το ταξίδι του, καθώς διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό μελών πληρώματος.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο των δύο ναυτικών. Οι απαντήσεις αναμένονται από τις ιατροδικαστικές εξετάσεις και την έρευνα των αρμόδιων αρχών.