Τουλάχιστον 11 νεκροί σε καραμπόλα στην Βουλγαρία

Δραματικές διαστάσεις πήραν δύο μεγάλες καραμπόλες στον αυτοκινητόδρομο «Τράκια» της Βουλγαρίας. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις των αρχών.

Τα τροχαία σημειώθηκαν κοντά στην πόλη Γιαμπόλ, στη νοτιοανατολική Βουλγαρία, στον δρόμο που συνδέει τη Σόφια με το Μπουργκάς, στη Μαύρη Θάλασσα. Στις συγκρούσεις ενεπλάκησαν περισσότερα από 50 οχήματα, μεταξύ των οποίων ΙΧ, φορτηγά και βαρέα οχήματα.

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Δύο καραμπόλες μέσα σε πυκνή ομίχλη

Οι συγκρούσεις σημειώθηκαν σε δύο διαφορετικά σημεία, λίγα χιλιόμετρα μεταξύ τους, κοντά στους κόμβους Ζίμνιτσα και Καμπίλε. Επηρεάστηκαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Η πρώτη κλήση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έγινε περίπου στις 07:10 το πρωί. Η πυκνή ομίχλη περιόριζε σημαντικά την ορατότητα, με αυτόπτη μάρτυρα να αναφέρει ότι έβλεπε σε απόσταση μόλις 30 μέτρων.

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Εικόνες από drone δείχνουν αυτοκίνητα παγιδευμένα ανάμεσα σε φορτηγά, διαλυμένα οχήματα και μεγάλες δυνάμεις διάσωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάστηκε να κοπούν λαμαρίνες για να απεγκλωβιστούν επιβάτες.

Κλειστή η εθνική οδός και στα δύο ρεύματα

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Γιαμπόλ και της Σλίβεν. Αρκετοί νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν να ελέγχουν τα κατεστραμμένα οχήματα.

Ο αυτοκινητόδρομος παραμένει κλειστός και στις δύο κατευθύνσεις, στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Ζίμνιτσα και Καμπίλε. Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας απαιτεί χρόνο, λόγω του μεγάλου αριθμού οχημάτων και της έρευνας για τις συνθήκες των συγκρούσεων.

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Στο σημείο έχουν μεταβεί κυβερνητικά στελέχη και δυνάμεις έκτακτης ανάγκης. Ο πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ ακύρωσε το πρόγραμμά του, ενώ εξετάζεται ακόμη και η αεροδιακομιδή τραυματιών σε νοσοκομεία της Σόφιας.

Πηγή βίντεο/X (Twitter) -blagonext