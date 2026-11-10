Η Μέγκαν Μαρκλ, δεν θα μιλήσει τελικά σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες εξαιτίας του σκανδάλου με τον πατέρα της

Ακύρωσε την προγραμματισμένη ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Μέγκαν Μαρκλ, η οποία επρόκειτο να τοποθετηθεί σε εκδήλωση για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο. Πρόκειται για την πρώτη δημόσια παρουσία της δούκισσας του Σάσσεξ μετά τις πρόσφατες ποινικές διώξεις εις βάρος του πατέρα της, Τόμας Μαρκλ, για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Παρά την απόφαση της Μέγκαν να μην μιλήσει, το ζευγάρι θα δώσει κανονικά το «παρών» στις Βρυξέλλες. Ο πρίγκιπας Χάρι αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία κατά την τελετή των εγκαινίων του «Μνημείου των Χαμένων Οθονών», με εκπρόσωπο του ζευγαριού να ξεκαθαρίζει προκαταβολικά πως δεν θα γίνει καμία απολύτως αναφορά στη σύλληψη του πεθερού του, η οποία έλαβε χώρα την προηγούμενη εβδομάδα στη Φλόριντα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Daily Telegraph, η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι –η οποία τον περασμένο μήνα είχε δηλώσει βαθύτατα αναστατωμένη από τις αποκαλύψεις– δεν αισθάνεται ψυχολογικά έτοιμη να προχωρήσει στην προγραμματισμένη τοποθέτησή της.

Οι κατηγορίες που βαραίνουν τον 82χρονο Τόμας Μαρκλ αφορούν την κατοχή παράνομου οπτικοακουστικού υλικού με γυμνά ανήλικα κορίτσια, στο οποίο φέρεται να εμφανίζεται και ο ίδιος. Το υλικό αυτό εντοπίστηκε σε αποθηκευτικούς χώρους που μίσθωνε στην Καλιφόρνια. Από την πλευρά του, ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τις σε δηλώσεις του στην Daily Mail ως «νοσηρά ψέματα».