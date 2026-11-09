Γαλλία: Πάνω από τα 1.500 ευρώ ο κατώτατος μισθός από τον Δεκέμβριο

Αύξηση 1,6% στον κατώτατο μισθό από την 1η Δεκεμβρίου ανακοίνωσε η γαλλική κυβέρνηση, ανεβάζοντας τις καθαρές μηνιαίες αποδοχές περίπου στα 1.502 ευρώ. Πρόκειται για μια κίνηση που έρχεται μετά από εβδομάδες κινητοποιήσεων για την ακρίβεια και την αγοραστική δύναμη.

Ο υπουργός Εργασίας, Ζαν-Πιερ Φαραντού, διευκρίνισε ότι η αύξηση επισπεύδεται κατά έναν μήνα, καθώς η αυτόματη αναπροσαρμογή ήταν προγραμματισμένη για την 1η Ιανουαρίου. Με τα σημερινά δεδομένα, ο κατώτατος μισθός βρίσκεται στα 1.477,93 ευρώ καθαρά. Η μηνιαία διαφορά θα είναι περίπου 23,65 ευρώ.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί χαρακτήρισε την αύξηση τη δεύτερη μεγαλύτερη των τελευταίων 20 ετών. Υποστήριξε, παράλληλα, ότι η απόφαση σχεδιάστηκε ώστε να μην προκαλέσει απώλειες θέσεων εργασίας.

Αντιδράσεις από τα συνδικάτα

Η κυβερνητική ανακοίνωση δεν έπεισε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Η επικεφαλής της CFDT, Μαριλίζ Λεόν, χαρακτήρισε την αύξηση ανεπαρκή, ενώ η Σοφί Μπινέ της CGT έκανε λόγο για «ψίχουλα».

Η τελευταία κάλεσε μάλιστα σε νέες διαδηλώσεις στις 17 Νοεμβρίου, ζητώντας ουσιαστικότερη ενίσχυση των εργαζομένων.

Από την πλευρά του, ο Φαραντού ζήτησε από τους επαγγελματικούς κλάδους να ξεκινήσουν άμεσα διαπραγματεύσεις για την αναπροσαρμογή των κλαδικών κατώτατων μισθών, καθώς σε ορισμένους τομείς οι προβλεπόμενες αποδοχές παραμένουν χαμηλότερες από τον εθνικό κατώτατο.

Στο επίκεντρο η αγοραστική δύναμη

Η Γαλλία συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες με υψηλό κατώτατο μισθό. Ωστόσο, σημαντικό ποσοστό εργαζομένων εξαρτάται από αυτόν. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 12,7% των μισθωτών αμείβεται με τον κατώτατο ή κοντά σε αυτόν.

Η αύξηση έρχεται σε μια περίοδο έντονης κοινωνικής δυσαρέσκειας. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν από μαθητές και φοιτητές τον Σεπτέμβριο και επεκτάθηκαν, με αιχμή το κόστος ζωής και την κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών.

Η κυβέρνηση καλείται πλέον να ισορροπήσει ανάμεσα στις πιέσεις των εργαζομένων και στους δημοσιονομικούς περιορισμούς, καθώς το δημόσιο χρέος της χώρας περιορίζει τα περιθώρια για μεγαλύτερες παρεμβάσεις.