ΗΠΑ: Άγρια συμπλοκή οπαδών έξω από πάρκινγκ γηπέδου

Άγρια συμπλοκή μεταξύ οπαδών των Σαν Φρανσίσκο 49ers και των Λας Βέγκας Ρέιντερς σημειώθηκε χθες έξω από στάδιο στις ΗΠΑ, μετά την αναμέτρηση των δύο ομάδων για το NFL.

Τουλάχιστον επτά άτομα συμμετείχαν στον καβγά, ενώ δύο άνδρες δέχθηκαν δυνατά χτυπήματα, έχασαν τις αισθήσεις τους και κατέρρευσαν στην άσφαλτο. Η αστυνομία της Σάντα Κλάρα έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Αρχικά, δύο άνδρες που φορούν λευκά μπλουζάκια ανταλλάσσουν γροθιές. Η κατάσταση ξεφεύγει γρήγορα, όταν ένας από τους δύο δέχεται ισχυρό χτύπημα, χάνει τις αισθήσεις του και πέφτει στο έδαφος.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, την ίδια κατάληξη έχει και ο δεύτερος άνδρας. Ένα δυνατό χτύπημα στο σαγόνι τον ρίχνει αναίσθητο στην άσφαλτο.

Η βία, ωστόσο, δεν σταματά εκεί. Παρά το γεγονός ότι οι δύο άνδρες βρίσκονται ήδη πεσμένοι και χωρίς τις αισθήσεις τους, άλλοι οπαδοί που συμμετέχουν στη συμπλοκή συνεχίζουν να τους χτυπούν στο πρόσωπο.

Η αστυνομία της Σάντα Κλάρα επιβεβαίωσε ότι έχει ενημερωθεί για το περιστατικό και διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.

Το προηγούμενο επεισόδιο μεταξύ των δύο ομάδων

Δεν είναι η πρώτη φορά που η αναμέτρηση των δύο ομάδων συνδέεται με περιστατικά βίας στο συγκεκριμένο γήπεδο.

Η τελευταία φορά που οι Σαν Φρανσίσκο 49ers και οι Λας Βέγκας Ρέιντερς είχαν αγωνιστεί εκεί ήταν στις 2 Νοεμβρίου 2018. Τότε, η αστυνομία της Σάντα Κλάρα είχε προχωρήσει συνολικά σε 32 συλλήψεις, εκ των οποίων οι τρεις αφορούσαν επιθέσεις.

Πηγή Φωτογραφίας: X – Daily Loud