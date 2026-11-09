Τίρανα: 50χρονος συνελήφθη για ληστεία τράπεζας

Στη σύλληψη του 50χρονου Ρόμπερτ Ντούκα, γνωστού και ως Άλμπερτ Ντούκα, προχώρησε η Αστυνομία της Αλβανίας, αποδίδοντάς του δύο ένοπλες ληστείες τραπεζών στα Τίρανα.

Οι δύο υποθέσεις αφορούν υποκαταστήματα στην περιοχή «Κομούνα ε Παρίσιτ» και η συνολική λεία υπολογίζεται σε περίπου 75.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με καταγωγή από τον Αυλώνα, εντοπίστηκε κοντά στην οδό Κοσοβάρων στα Τίρανα, στο πλαίσιο της επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Κυνηγός Τραπεζών». Οι αλβανικές Αρχές τον συνέδεσαν με ληστείες που έγιναν στις 2 Ιουνίου και στις 2 Νοεμβρίου.

Η ληστεία με ηλεκτρικό πατίνι και λεία 60.000 ευρώ

Η πιο πρόσφατη ληστεία έγινε στις 2 Νοεμβρίου, περίπου στις 10:45 το πρωί. Άνδρας ντυμένος στα μαύρα, με κράνος μοτοσικλέτας και αντικείμενο που έμοιαζε με πυροβόλο όπλο, εισήλθε σε τραπεζικό υποκατάστημα της αλβανικής πρωτεύουσας.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταγράφει τον δράστη να φτάνει έξω από την τράπεζα με ηλεκτρικό πατίνι. Αφού μπήκε στο κατάστημα, κλείδωσε την πόρτα, εμποδίζοντας όσους βρίσκονταν εκεί να φύγουν.

Στη συνέχεια απείλησε τον υπάλληλο ασφαλείας, κατευθύνθηκε προς το ταμείο και απαίτησε χρήματα από την υπάλληλο. Πήρε περίπου 60.000 ευρώ σε διάφορα νομίσματα και αποχώρησε από το υποκατάστημα με το ηλεκτρικό πατίνι.

Η δεύτερη ληστεία στην ίδια περιοχή των Τιράνων

Πέντε μήνες πριν από το περιστατικό του Νοεμβρίου, στις 2 Ιουνίου, είχε γίνει ακόμη μία ένοπλη ληστεία σε τραπεζικό υποκατάστημα της ίδιας περιοχής. Η λεία από εκείνη την υπόθεση υπολογίζεται σε περίπου 15.000 ευρώ.

Η Αστυνομία της Αλβανίας αποδίδει και τις δύο ληστείες στον 50χρονο. Για την ταυτοποίησή του αξιοποιήθηκαν ειδικές ερευνητικές μέθοδοι, τεχνολογικά συστήματα αναγνώρισης και ανάλυση των ενδυμάτων που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις.

Κατασχέθηκαν χρήματα, κινητά και ρούχα

Κατά τις έρευνες μετά τη σύλληψη του Ρόμπερτ Ντούκα, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν 8.200 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και ενδύματα. Οι Αρχές εκτιμούν ότι τα ρούχα συνδέονται με τις ληστείες που ερευνώνται.

Ο διευθυντής της Αστυνομίας Τιράνων, Ολίγκερ Τόρμπα, ανέφερε ότι η εξιχνίαση βασίστηκε στη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, τα οποία επέτρεψαν την ταυτοποίηση του υπόπτου παρά την προσπάθειά του να καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

Το παρελθόν του 50χρονου στην Ελλάδα

Ο Ρόμπερτ Ντούκα είχε απασχολήσει και τις ελληνικές διωκτικές Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε κατηγορηθεί στην Ελλάδα για συμμετοχή σε οργανωμένη εγκληματική ομάδα που φέρεται να συνδεόταν με 28 ληστείες τραπεζών.

Από τις διαθέσιμες πληροφορίες δεν προκύπτει η δικαστική εξέλιξη της συγκεκριμένης υπόθεσης στην Ελλάδα. Οι αλβανικές Αρχές φέρονται να παρακολουθούσαν τον 50χρονο επί ημέρες, καθώς υπήρχαν υποψίες ότι σχεδίαζε να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Πηγή Βίντεο: X – Policia e Shtetit