Ψηλά στον ουρανό

104 αλεξιπτωτιστές, 20 διαφορετικές χώρες και ένα εντυπωσιακό κατόρθωμα που γράφει ιστορία!

Στο Λέικ Γουέιλς της Φλόριντα, οι αλεξιπτωτιστές ενώθηκαν στον αέρα, συνδέοντας τα αλεξίπτωτά τους και σχηματίζοντας ένα γιγαντιαίο αστέρι στον ουρανό.

Με απόλυτο συντονισμό και εμπιστοσύνη, κατάφεραν να καταρρίψουν το παγκόσμιο ρεκόρ για τον μεγαλύτερο σχηματισμό αλεξίπτωτων, αφήνοντας πίσω το προηγούμενο ρεκόρ των 100 ατόμων, που κρατούσε από το 2007.

Μια εικόνα που κόβει την ανάσα και αποδεικνύει πως όταν οι άνθρωποι γίνονται ένα, μπορούν να αγγίξουν ακόμη και τον ουρανό!