Ουκρανία: Η ΕΕ παίρνει θέση στο τραπέζι των συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι

Παρουσία στις συνομιλίες για την Ουκρανία, που έχουν προγραμματιστεί αυτή την εβδομάδα στο Αμπού Ντάμπι, θα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ανακοίνωση έκανε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στόχος των Βρυξελλών είναι να εκπροσωπηθούν ενιαία τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Όπως ξεκαθάρισε η εκπρόσωπος της Επιτροπής, Πάολα Πίνιο, η ΕΕ θεωρεί ότι τα ζητήματα του ευρωπαϊκού πλαισίου ασφάλειας πρέπει να συζητηθούν μετά τον τερματισμό του πολέμου.

Η σύνθεση της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα. Σύμφωνα με το Euronews, την αποστολή αναμένεται να αναλάβουν ο Μπγερν Ζάιμπερτ, από το γραφείο της φον ντερ Λάιεν, και η Άννα-Μαρία Μπούρα, σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Στο επίκεντρο και η στήριξη του Κιέβου

Οι διπλωματικές εξελίξεις θα απασχολήσουν και τους Ευρωπαίους ηγέτες. Στις 13 Νοεμβρίου, στο Δουβλίνο, θα συζητηθούν τα επόμενα βήματα για την ειρήνη, η στρατιωτική και οικονομική ενίσχυση της Ουκρανίας, καθώς και οι ανάγκες χρηματοδότησής της.

Την ίδια ώρα, η φον ντερ Λάιεν πραγματοποιεί επισκέψεις στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, με βασικό θέμα την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα. Ζήτησε την αποκατάσταση και προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, ενώ επανέλαβε τη στήριξή της στην πρόταση Ζελένσκι για κατάπαυση του πυρός που θα καλύπτει τις ενεργειακές και επισιτιστικές υποδομές.

Ανησυχία για τον χειμώνα στην Ουκρανία

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ανθρωπιστική κατάσταση. Η Κομισιόν προειδοποιεί ότι οι επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές απειλούν την ηλεκτροδότηση, τη θέρμανση και την υδροδότηση, ενόψει του χειμώνα.

«Δεν θα αφήσουμε τη Ρωσία να γονατίσει την Ουκρανία με το κρύο», δήλωσε η Πάολα Πίνιο, υπογραμμίζοντας ότι η ΕΕ κινητοποιεί πόρους για τη διατήρηση βασικών υπηρεσιών στη χώρα.

Το μήνυμα των Βρυξελλών είναι σαφές: η συζήτηση για την ειρήνη πρέπει να προχωρήσει, χωρίς να μείνει εκτός η ευρωπαϊκή ασφάλεια και η στήριξη προς το Κίεβο.