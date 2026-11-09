Ιταλία: Στο στόχαστρο χάκερ η υπηρεσία κατά της Μαφίας

Κυβερνοεπίθεση δέχθηκε η Διεύθυνση Ερευνών κατά της Μαφίας (DIA) του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών, προκαλώντας ανησυχία για πιθανή διαρροή πληροφοριών που σχετίζονται με την ασφάλεια και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

Αρχικά, ιταλικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για ενδεχόμενη υποκλοπή απόρρητων στοιχείων, ακόμη και δεδομένων που αφορούν ενεργές έρευνες. Η DIA, ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν αφαιρέθηκαν ευαίσθητες πληροφορίες.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι χάκερ κατάφεραν να αντιγράψουν μόνο περιεχόμενο που ήταν ήδη δημόσια διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας.

Στο μικροσκόπιο και οι ευρωπαϊκές συναντήσεις

Η επίθεση εξετάζεται και υπό το πρίσμα της επικείμενης συνάντησης εκπροσώπων των ευρωπαϊκών αστυνομικών αρχών, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται να υπήρξε προσπάθεια πρόσβασης σε διαβαθμισμένα δεδομένα.

Την ίδια ώρα, η εισαγγελία της Ρώμης συνεχίζει την έρευνα για τις υβριδικές επιθέσεις της προηγούμενης εβδομάδας. Οι συγκεκριμένες ενέργειες είχαν προκαλέσει προβλήματα στην εναέρια κυκλοφορία και σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Ο αντιτρομοκρατικός τομέας επιχειρεί να εντοπίσει τους υπεύθυνους, ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της σύνδεσης των διαφορετικών περιστατικών. Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση στη DIA.