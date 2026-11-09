Γαλλία: Νέες απεργιακές κινητοποιήσεις για τις 17 Νοεμβρίου
Νέες απεργιακές κινητοποιήσεις στον δημόσιο τομέα προκήρυξαν τα γαλλικά συνδικάτα για τις 17 Νοεμβρίου, διεκδικώντας μισθολογικές αυξήσεις που να καλύπτουν τον πληθωρισμό, ο οποίος τον Οκτώβριο άγγιξε το 3,4%.
Παράλληλα, ο Γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιέν Λεκορνί, γνωστοποίησε την παράταση των μέτρων ελάφρυνσης για το ενεργειακό κόστος, καθώς και την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού κατά 1,6%, διαμορφώνοντάς τον στα 1502 ευρώ.
Αν και ο ίδιος παραδέχθηκε πως η συγκεκριμένη αύξηση δεν κρίνεται επαρκής, τόνισε ότι αποτελεί το πρώτο βήμα για την έναρξη ενός ευρύτερου διαλόγου γύρω από τις απολαβές των εργαζομένων στη χώρα.
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις