Γαλλία: Νέες απεργιακές κινητοποιήσεις για τις 17 Νοεμβρίου

Νέες απεργιακές κινητοποιήσεις στον δημόσιο τομέα προκήρυξαν τα γαλλικά συνδικάτα για τις 17 Νοεμβρίου, διεκδικώντας μισθολογικές αυξήσεις που να καλύπτουν τον πληθωρισμό, ο οποίος τον Οκτώβριο άγγιξε το 3,4%.

Παράλληλα, ο Γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιέν Λεκορνί, γνωστοποίησε την παράταση των μέτρων ελάφρυνσης για το ενεργειακό κόστος, καθώς και την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού κατά 1,6%, διαμορφώνοντάς τον στα 1502 ευρώ.

Αν και ο ίδιος παραδέχθηκε πως η συγκεκριμένη αύξηση δεν κρίνεται επαρκής, τόνισε ότι αποτελεί το πρώτο βήμα για την έναρξη ενός ευρύτερου διαλόγου γύρω από τις απολαβές των εργαζομένων στη χώρα.