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Γαλλία: Νέες απεργιακές κινητοποιήσεις για τις 17 Νοεμβρίου

ΔΙΕΘΝΗ
09/11/2026 15:23
Γαλλία: Νέες απεργιακές κινητοποιήσεις για τις 17 Νοεμβρίου
AP Photo/Adrienne Surprenant

Νέες απεργιακές κινητοποιήσεις στον δημόσιο τομέα προκήρυξαν τα γαλλικά συνδικάτα για τις 17 Νοεμβρίου, διεκδικώντας μισθολογικές αυξήσεις που να καλύπτουν τον πληθωρισμό, ο οποίος τον Οκτώβριο άγγιξε το 3,4%.

Παράλληλα, ο Γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιέν Λεκορνί, γνωστοποίησε την παράταση των μέτρων ελάφρυνσης για το ενεργειακό κόστος, καθώς και την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού κατά 1,6%, διαμορφώνοντάς τον στα 1502 ευρώ.

Αν και ο ίδιος παραδέχθηκε πως η συγκεκριμένη αύξηση δεν κρίνεται επαρκής, τόνισε ότι αποτελεί το πρώτο βήμα για την έναρξη ενός ευρύτερου διαλόγου γύρω από τις απολαβές των εργαζομένων στη χώρα.

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