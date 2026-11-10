Booker Prize: Στον 81χρονο Μάικλ Τζον Χάρισον το βραβείο

Το Booker Prize απονεμήθηκε στον 81χρονο Βρετανό συγγραφέα Μάικλ Τζον Χάρισον για το μετα-αποκαλυπτικό μυθιστόρημά του «The End of Everything» («Το τέλος των πάντων»), σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο.

Ο συγγραφέας επικράτησε απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους και κέρδισε το χρηματικό έπαθλο των 50.000 λιρών, ποσό που αντιστοιχεί σε σχεδόν 60.000 ευρώ.

Ο Μάικλ Τζον Χάρισον, γνωστός κυρίως για τα έργα επιστημονικής φαντασίας, δεν είχε καταφέρει μέχρι σήμερα να γίνει ευρύτερα γνωστός στο αναγνωστικό κοινό, παρά την πολυετή συγγραφική του πορεία. Μάλιστα, αυτή ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκε στη βραχεία λίστα του σημαντικού λογοτεχνικού θεσμού.

Στη διεκδίκηση του βραβείου βρέθηκαν επίσης ο Τζαμαϊκανός Μάρλον Τζέιμς με το «The Disappearers» και ο Βρετανοαμερικανός Ντάγκλας Στιούαρτ με το «John of John». Και οι δύο είχαν ήδη κερδίσει το Booker Prize στο παρελθόν, το 2015 και το 2020 αντίστοιχα.

Στη φετινή διοργάνωση, τέσσερις από τους έξι φιναλίστ ήταν συγγραφείς από τη Βρετανία. Ανάμεσα στους υποψηφίους βρίσκονταν επίσης η Αμερικανίδα Ελίζαμπεθ Στράουτ και η Βρετανίδα Ρεμπέκα Πέρι, οι δύο γυναίκες της τελικής λίστας.

Η υπόθεση του βραβευμένου μυθιστορήματος

Το «The End of Everything» είναι το 13ο μυθιστόρημα του Χάρισον. Η πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, ιστορικός Μέρι Μπίαρντ, εξήρε την εξαιρετική ποιότητα της γραφής και τη μεγάλη φιλοδοξία του συγγραφέα, εξηγώντας τους λόγους της βράβευσης.

Η ιστορία μεταφέρει τον αναγνώστη σε μια Αγγλία του κοντινού μέλλοντος, η οποία έχει καταστραφεί από ένα μυστηριώδες γεγονός. Ο κεντρικός ήρωας, Φίλιπ Τένεντ, προσπαθεί να επιβιώσει στις ακτές του Κεντ, συλλέγοντας αντικείμενα που φέρνει η θάλασσα.

Η ζωή του αλλάζει όταν ανακαλύπτει ένα παράξενο τεχνούργημα άγνωστης προέλευσης. Το αντικείμενο έχει την ικανότητα να μεταμορφώνεται και να μιμείται ανθρώπους, επηρεάζοντας τόσο τη δική του μοίρα όσο και εκείνη της θείας του, Μάρνι.

Το μυθιστόρημα αφήνει αρκετά ερωτήματα αναπάντητα, ακόμη και για την τύχη της υπόλοιπης Ευρώπης. Παράλληλα, αγγίζει ζητήματα όπως το Brexit, η πανδημία του κορονοϊού και η ολοένα μεγαλύτερη παρουσία της τεχνολογίας στην καθημερινότητα, συνδυάζοντας φιλοσοφικές αναζητήσεις με έντονη ειρωνεία.

Το βιβλίο δεν έχει μεταφραστεί ακόμη σε άλλες γλώσσες, ωστόσο η διάκριση με το Booker Prize θεωρείται σημαντική ευκαιρία για τη διεθνή εκδοτική του πορεία.

Πηγή Βίντεο: FACEBOOK – The Booker Prizes