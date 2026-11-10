Επανάληψη των απ’ ευθείας διαπραγματεύσεων Ουκρανίας – Ρωσίας στο Αμπού Ντάμπι

Μετά από οκτώ μήνες πλήρους στασιμότητας, αντιπροσωπείες από το Κίεβο και τη Μόσχα κάθονται ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων σήμερα και αύριο στο Αμπού Ντάμπι, σε μια προσπάθεια να βρεθεί διπλωματική διέξοδος στη σύγκρουση.

Σύμφωνα με τα ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία TASS και Ria Novosti, η έναρξη των συνομιλιών έχει προγραμματιστεί για τις 11:50 τοπική ώρα (09:50 ώρα Ελλάδας), υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στο διπλωματικό προσκήνιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων εισέρχονται δυναμικά και οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι διεκδικούν πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις. Εκπρόσωποι από τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ θα βρίσκονται στην αίθουσα των συσκέψεων, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιήσουν ξεχωριστές επαφές με τις αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και των ΗΠΑ.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ξεκαθάρισε μέσω του ραδιοσταθμού Franceinfo ότι η παρουσία των ευρωπαϊκών δυνάμεων (Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία) είναι δεδομένη. Τόνισε μάλιστα πως οποιαδήποτε συζήτηση με τη Μόσχα για την αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης προϋποθέτει την προηγούμενη επίτευξη εκεχειρίας και ειρήνης. Στο ίδιο μήκος κύματος, η γαλλική προεδρία υπογράμμισε ότι δεν νοείται βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία ή συμφωνία για την ευρωπαϊκή ασφάλεια χωρίς την άμεση εμπλοκή της ίδιας της Ευρώπης.

Η τρέχουσα συνάντηση έρχεται να διαδεχθεί τον άκαρπο κύκλο επαφών της Γενεύης τον περασμένο Φεβρουάριο, οι οποίες είχαν παγώσει λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή μετά τους ισραηλινοαμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν. Την επανέναρξη του διαλόγου προετοίμασαν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, οι οποίοι ηγούνται της αντιπροσωπείας των ΗΠΑ, έχοντας πραγματοποιήσει προπαρασκευαστικές επισκέψεις σε Μόσχα και Κίεβο τον Σεπτέμβριο.

Ο Κούσνερ σημείωσε πως πρωταρχικός στόχος είναι η απευθείας καταγραφή των ανησυχιών των δύο πλευρών για τη μεταπολεμική ασφάλεια, ώστε να διαμορφωθούν εφαρμόσιμες λύσεις για τα επόμενα στάδια των διαπραγματεύσεων. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ —ο οποίος πρόσφατα είχε ασκήσει έντονη κριτική στο Κίεβο, προκαλώντας ανησυχίες για στροφή προς οικονομική συνεργασία με το Κρεμλίνο— έκανε λόγο για μια επικείμενη «πολύ μεγάλη συμφωνία» με τη Ρωσία, η οποία θα αφορά το σύνολο της Ευρώπης.

Οι δηλώσεις αυτές αντιμετωπίστηκαν με επιφυλακτικότητα από το Κίεβο και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, που διαμηνύουν πως δεν θα δεχτούν αποφάσεις που λαμβάνονται ερήμην τους. Ανώτατος Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε ανώνυμα στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ότι οι προσδοκίες παραμένουν χαμηλές, ενώ το Βερολίνο σημείωσε πως «τώρα θα αποδειχθεί αν η Ρωσία επιθυμεί ειλικρινά σοβαρές διαπραγματεύσεις». Αντίθετα, Αμερικανός αξιωματούχος εμφανίστηκε «επιφυλακτικά αισιόδοξος», επικαλούμενος δείγματα ευελιξίας που έχουν δείξει αμφότερες οι πλευρές στις παρασκηνιακές συζητήσεις.

Στο τραπέζι των συνομιλιών επανέρχονται οι ίδιοι διαπραγματευτές: ο Ρουστέμ Ουμέροφ για την Ουκρανία και ο εθνικιστής ιστορικός Βλαντίμιρ Μεντίνσκι για τη Ρωσία. Ο Ουμέροφ επιβεβαίωσε ότι η ουκρανική πλευρά θα έχει παράλληλα κλειστές διαβουλεύσεις με τους εταίρους της από την ΕΕ, το ΝΑΤΟ και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προηγουμένως συντονίσει τα βήματά του με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.