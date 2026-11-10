Ουκρανικό drone προκάλεσε διακοπή ρεύματος στο Λουχάνσκ

Διακοπή ηλεκτροδότησης στο Λουχάνσκ και σε άλλες περιοχές της ευρύτερης περιφέρειας προκάλεσε ουκρανική επίθεση με drone τις πρώτες πρωινές ώρες.

Την ίδια ώρα, νέα επίθεση με drone καταγράφηκε στην κεντρική Ουκρανία. Στόχος ήταν βιομηχανική εγκατάσταση στην πόλη Κρεμεντσούκ, όπως ανακοίνωσε Ουκρανός αξιωματούχος μέσω Telegram.

Ο αξιωματούχος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό, ούτε για την έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν στις εγκαταστάσεις.

Οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές

Οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές αποτελούν μέρος των στρατιωτικών επιχειρήσεων που ανταλλάσσουν τακτικά η Ρωσία και η Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου, τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι δύο πλευρές εξαπολύουν πλήγματα τόσο εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων όσο και άλλων στρατηγικών στόχων, με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και άλλων μέσων.