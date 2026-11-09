Γαλλία: Ο Ρινέρ υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές στην Γαλλία

Μια ανακοίνωση που προκάλεσε τεράστια αίσθηση στη Γαλλία έκανε σήμερα (09/11/2026) ο Τεντί Ρινέρ, καθώς ο πεντάκις χρυσός Ολυμπιονίκης του τζούντο και απόλυτο σύμβολο του γαλλικού αθλητισμού γνωστοποίησε την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές του 2027. Ο 37χρονος κορυφαίος αθλητής με καταγωγή από τη Γουαδελούπη επέλεξε να μοιραστεί την απόφασή του μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Το όνομά μου είναι Τεντί Ρινέρ και σήμερα σας το λέω κοιτάζοντάς σας στα μάτια: Είμαι υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές του 2027», δηλώνει χαρακτηριστικά στο μήνυμά του ο πρωταθλητής. Καθισμένος μπροστά από μια βιβλιοθήκη, φορώντας λευκό πουκάμισο και σκούρο σακάκι, ο Ρινέρ συμπλήρωσε με νόημα: «Η μάχη ήταν πάντα κομμάτι της ζωής μου. Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει να αγωνίζεσαι, να πέφτεις και να βρίσκεις πάντα τη δύναμη να σηκώνεσαι ξανά».