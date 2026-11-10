Γερμανία: Πιάστηκαν στα χέρια για ένα….κεμπάπ

Πέτρες, μπουκάλια, καρέκλες ήταν μόνο κάποια από τα αντικείμενα που εκτοξεύθηκαν για χάρη της προσφοράς για κεμπάπ με 1 ευρώ έξω από κατάστημα στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας. Η μοναδική τιμή έκανε τους πολίτες να παραλυρούν και να κάνουν ουρές για να το δοκιμάσουν. Η μεγάλη ζήτηση, όμως, οδήγησε σε επεισοδιακές μάχες με τα άτομα που περίμεναν στην ουρά να πιάνονται στα χέρια. Δεν δίστασαν να επιτεθούν ακόμη και στους αστυνομικούς που προσπάθησαν να επιβάλουν την τάξη.

Τα άτομα που βρίσκονταν έξω από το κατάστημά την Κυριακή έφταναν τα 1.000, όπως εκτιμά ο ιδιοκτήτης.

Αν και υπήρχe security, η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο και η παρέμβαση της αστυνομίας ήταν μονόδρομος. Όταν, όμως, οι αρχές έφτασαν στο σημείο, δέχθηκαν επιθέσεις με μπουκάλια, πέτρες, πυροτεχνήματα, ένα ηλεκτρικό πατίνι και μία καρέκλα. Οι ενισχύσεις έφτασαν, με αποτέλεσμα να βρίσκονται περίπου 100 αστυνομικοί στο σημείο, ενώ επιστρατεύτηκε και ελικόπτερο.

Οι αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις. Ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν και ένα άτομο στην κατοχή του οποίου βρέθηκε πιστόλι κρότου. Σε βάρος τους αναμένεται να ασκηθούν διώξεις για διατάραξη της δημόσιας τάξης, πρόκληση φθορών και εξύβριση.

Σύμφωνα με πληοφορίες, μετά την αναταραχή, ο ιδιοκτήτης δήλωσε πως θα δωρίσει τα κεμπάπ που περίσσεψαν σε φιλανθρωπική οργάνωση της πόλης που στηρίζει αστέγους. Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι τώρα, εάν θα αντιμετωπίσει και ο ίδιος ποινικές διώξεις.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η μέση τιμή ενός ντονέρ κυμαίνεται συνήθως από 7,50 έως 9 ευρώ. Έως το 2020, η τιμή του ήταν μεταξύ 3,50 και 4 ευρώ με την απότομη αύξηση να αποδίδεται στο υψηλότερο κόστος ενέργειας και τροφίμων. Συνεπώς, το «ξεπούλημα» του κεμπάπ προκάλεσε δικαίως τη φρενίτιδα των πελατών.