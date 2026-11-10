Ανταρκτική: Ρομπότ πήγε να τρέξει υπερμαραθώνιο, αλλά έμεινε από μπαταρία στα 3 χλμ.

Έναν ασυνήθιστο συμμετέχοντα είχε ο αγώνας Antarctic Ice Ultra στην Ανταρκτική. Το ανθρωποειδές ρομπότ Qestr βρέθηκε στην εκκίνηση μαζί με 24 ανθρώπους, επιχειρώντας να δοκιμάσει τις αντοχές του σε ακραίες πολικές συνθήκες.

Η συμμετοχή του πραγματοποιήθηκε στο Ultima Camp, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους -24 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, η προσπάθεια δεν είχε μεγάλη διάρκεια. Το Qestr κατάφερε να καλύψει μόλις 3 χιλιόμετρα, πριν εξαντληθεί η μπαταρία του.

Το ρομπότ είχε εξοπλιστεί με ειδικό θερμικό μπουφάν για την προστασία του από το πολικό ψύχος. Παρά την προετοιμασία, η ενεργειακή αυτονομία αποδείχθηκε το μεγαλύτερο εμπόδιο.

Ο αγώνας περιλάμβανε ανθρώπινες συμμετοχές σε διαφορετικές αποστάσεις, από 50 έως 160 χιλιόμετρα. Το Qestr, πάντως, δεν κατάφερε να συνεχίσει τη διαδρομή.

Το στιγμιότυπο από την προσπάθειά του κυκλοφόρησε στο Χ και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των χρηστών. Η συμμετοχή του ρομπότ αποτέλεσε μια ασυνήθιστη δοκιμή της τεχνολογίας σε ένα από τα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα του πλανήτη.

Προς το παρόν, το Qestr μπορεί να αντιμετωπίσει το χιόνι και το πολικό κρύο, αλλά έχει ακόμη έναν αντίπαλο να ξεπεράσει: την αυτονομία της μπαταρίας του.

Πηγή βίντεο/X (Twitter) /10NewsAU