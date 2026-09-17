Φον ντερ Λάιεν: «Κόφτης» στα social για τους ανηλίκους

Νέους κανόνες για τη χρήση των κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους ετοιμάζεται να παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η πρόταση θα ενταχθεί στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο με την ονομασία «EU KIDS ACT».

Την ανακοίνωση έκανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά την ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης. Το σχέδιο προβλέπει διαφορετικούς περιορισμούς ανά ηλικιακή ομάδα. Για παιδιά κάτω των 13 ετών, η πρόταση είναι ξεκάθαρη: όχι πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα. Από τα 13 έως τα 15 χρόνια, η χρήση θα γίνεται με διαφορετικούς όρους. Η Φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι δεν θα επιτρέπεται προσωπικός λογαριασμός πριν από τα 15. Σε αυτές τις ηλικίες θα μπορούν να υπάρχουν μόνο «mini» λογαριασμοί. Η δημιουργία και η επίβλεψή τους θα γίνεται από τους γονείς.

Οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί θα έχουν λιγότερες δυνατότητες. Παράλληλα, θα προβλέπεται περιορισμός στον χρόνο χρήσης.

Για τους εφήβους από 15 έως 18 ετών, το βάρος περνά στις ίδιες τις πλατφόρμες.

Οι εταιρείες θα πρέπει να εφαρμόζουν υποχρεωτικά ασφαλή σχεδιασμό στις υπηρεσίες τους.

Στόχος είναι να περιοριστούν πρακτικές που μπορεί να ενθαρρύνουν την υπερβολική χρήση ή να εκθέτουν τους ανηλίκους σε κινδύνους.

«Οι πλατφόρμες θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι είναι ασφαλείς», ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν. Όπως σημείωσε, το ερώτημα δεν είναι μόνο πότε ένα παιδί αποκτά πρόσβαση στα social media. Είναι και το πότε, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο οι πλατφόρμες μπορούν να επηρεάζουν την καθημερινότητά του. Η πρόεδρος της Επιτροπής έστειλε, παράλληλα, μήνυμα προς τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες.

«Εμείς αποφασίζουμε τους κανόνες μας, όχι οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας», είπε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο πακέτο ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών εντάσσεται και ο «Digital Fairness Act». Η σχετική νομοθεσία αναμένεται το φθινόπωρο.

Το νέο πλαίσιο θα αφορά ευρύτερα τις ψηφιακές υπηρεσίες και πρακτικές που χαρακτηρίζονται επιβαρυντικές για τους χρήστες.

Στο επίκεντρο θα βρεθεί, μεταξύ άλλων, ο εθιστικός σχεδιασμός των ψηφιακών υπηρεσιών.

Οι λεπτομέρειες των νέων κανόνων για τους ανηλίκους αναμένεται να γίνουν γνωστές με την παρουσίαση της πρότασης της Επιτροπής την Πέμπτη.