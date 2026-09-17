Μεξικό: Δολοφονήθηκε καθολικός ιερέας

Νεκρός βρέθηκε καθολικός ιερέας σε δρόμο χωριού στο κεντρικό Μεξικό. Ο Ρομάν ντε λα Κρους Ερνάντες δολοφονήθηκε από έναν ή περισσότερους ενόπλους. Το πτώμα του εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο, όπως ανακοίνωσαν την Τετάρτη η εισαγγελία και οι εκκλησιαστικές Αρχές.

Ιερέας σε κοινότητα 1.500 κατοίκων

Ο Ρομάν ντε λα Κρους Ερνάντες ήταν ο ιερέας μιας κοινότητας περίπου 1.500 κατοίκων στον δήμο Ουεχούτλα, στην πολιτεία Ιδάλγο. Η περιοχή βρίσκεται στο επίκεντρο της δράσης αντίπαλων συμμοριών. Οι ομάδες συγκρούονται για τον έλεγχο της διακίνησης λαθραίων καυσίμων.

Σύμφωνα με μεξικανικά ΜΜΕ, ο ιερέας ήταν 48 ετών. Δίπλα στο πτώμα του βρέθηκε και απειλητικό μήνυμα, όπου το περιεχόμενό του δεν έχει γίνει γνωστό.

Ο 14ος ιερωμένος που δολοφονείται σε επτά χρόνια

Η δολοφονία του Ρομάν ντε λα Κρους Ερνάντες προστίθεται στη μακρά λίστα των επιθέσεων κατά καθολικών ιερωμένων στο Μεξικό. Σύμφωνα με την καταμέτρηση της καθολικής εκκλησιαστικής ιεραρχίας, είναι ο 14ος ιερωμένος που δολοφονείται στη χώρα μέσα σε επτά χρόνια.

Η επισκοπή της Ουεχούτλα εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για την κατάσταση. Σε ανακοίνωσή της, έκανε επείγουσα έκκληση στις αρμόδιες Αρχές να προχωρήσουν σε έρευνα σε βάθος για τη δολοφονία. «Μπροστά στην τρομακτική κατάσταση της βίας που γνωρίζει η χώρα μας», ανέφερε η επισκοπή, ζητώντας από τις Αρχές να διερευνήσουν την υπόθεση.