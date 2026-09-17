Ουκρανία: 18 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, που σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχές της Ουκρανίας. Ζημιές καταγράφηκαν στο Κίεβο, την Οδησσό και τη Ζαπορίζια. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται παιδιά.

12 τραυματίες στο Κίεβο

Στο Κίεβο, ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ανακοίνωσε ότι τραυματίστηκαν 12 άνθρωποι. Μεταξύ αυτών είναι δύο παιδιά, ηλικίας 10 και 12 ετών. Από τα ρωσικά πλήγματα υπέστησαν ζημιές πολυκατοικίες και ακατοίκητα κτίρια. Συντρίμμια έπεσαν ακόμη σε αποθήκες και σε πρατήριο καυσίμων.

Πλήγμα σε πολυκατοικία στην Οδησσό

Στην Οδησσό, οι αρχές ανακοίνωσαν τρεις τραυματίες από πλήγμα σε πολυκατοικία. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι ένα παιδί μόλις 4 ετών.

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και στη Ζαπορίζια, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το πυραυλικό πλήγμα προκάλεσε ζημιές σε βιομηχανική εγκατάσταση.

Ουκρανικά drones έπληξαν διυλιστήριο στη Ρωσία

Την ίδια ώρα, ουκρανική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα προκάλεσε ζημιές σε διυλιστήριο καυσίμων στην πόλη Γιάροσλαβλ της Ρωσίας.

Ο περιφερειάρχης Μιχαήλ Γεφράγεφ ανέφερε ότι ξέσπασε πυρκαγιά και η πυροσβεστική επιχειρεί για την κατάσβεσή της. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι καταρρίφθηκαν 65 ουκρανικά UAVs.