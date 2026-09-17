Τραμπ: «Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει πολύ σύντομα»

Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει «πολύ σύντομα», εκτίμησε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη έχει προσεγγίσει την Ουάσιγκτον για συμφωνία, αλλά «δεν είναι ακόμη έτοιμη».

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αφορμή το σχέδιο για στενότερη θεσμική σύνδεση του Καναδά με την ΕΕ.

«Μας τηλεφωνούν και λένε: Θέλουμε να κάνουμε συμφωνία»

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει επικοινωνήσει με τις ΗΠΑ για μια ενδεχόμενη συμφωνία. «Μας τηλεφωνούν και λένε: “Θέλουμε να κάνουμε συμφωνία”. Δεν είναι ακόμη έτοιμοι», υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Όπως είπε, οι ΗΠΑ μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία «οποιαδήποτε στιγμή θελήσουμε». Παράλληλα, ο Τραμπ έστρεψε τα πυρά του και στο εσωτερικό των ΗΠΑ, επιτιθέμενος στους Δημοκρατικούς. «Οι Δημοκρατικοί οδήγησαν την Αμερική σε μια σκοτεινή εποχή και εμείς τη μετατρέψαμε σε μια χρυσή εποχή», ανέφερε.

«Γελοίο» το σχέδιο ΕΕ – Καναδά

Ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε και την πρόταση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για στενότερη θεσμική σύνδεση του Καναδά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι, αν θεωρήσει μια τέτοια κίνηση «εχθρική» προς τις ΗΠΑ, θα μπορούσε να απαντήσει με βαρείς τελωνειακούς δασμούς ή ακόμη και με διακοπή των εμπορικών συναλλαγών. «Γιατί να στηρίζουμε τόσες χώρες στην Ευρώπη; Εμείς στηρίζουμε τα ευρωπαϊκά κράτη», ανέφερε, προσθέτοντας πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πουν: «Δεν κάνουμε πλέον εμπόριο μαζί σας».

Τραμπ για Ρωσία – Ουκρανία: «Όλα θα τελειώσουν πολύ σύντομα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας, μιλώντας για την ένταση μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών. «Οι δύο ηγέτες μισούν ο ένας τον άλλον τόσο πολύ», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας το μίσος μεταξύ τους «πολύ ενδιαφέρον».

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέδεσε ακόμη τον πόλεμο με την άνοδο των τιμών των καυσίμων, λέγοντας ότι «αυτός είναι ο πόλεμος που ανεβάζει τις τιμές του ντίζελ». Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος και για την εξέλιξη της συγκεκριμένης σύγκρουσης, επαναλαμβάνοντας ότι «όλα θα τελειώσουν πολύ σύντομα».