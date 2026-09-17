Τι συμβαίνει με τον Macklemore και τον Ed Sheeran

Tα social media έχουν πάρει φωτιά και παρακολουθούν, αλλά και συμμετέχουν στην «διαμάχη» μεταξύ του Macklemore και του Ed Sheeran.

Η εμφάνιση του Macklemore στο Νιου Τζέρσεϊ

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Macklemore εμφανίστηκε ως opening act στις συναυλίες του Ed Sheeran στο Νιου Τζέρσεϊ. Η εμφάνιση πραγματοποιήθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου, στο MetLife Stadium, όπου ο ράπερ προλόγησε το τραγούδι διαμαρτυρίας «Hind’s Hall» με το σύνθημα “Free Palestine”(Λευτεριά στην Παλαιστίνη).

Κατά τη διάρκεια της ίδιας δήλωσής του στη σκηνή συνέχισε λέγοντας: «Προς όλους τους Εβραίους αδερφούς και αδερφές μου: η κριτική στο Ισραήλ, η κριτική στο απαρτχάιντ, το να είσαι κατά της γενοκτονίας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί κριτική προς εσάς».

Το τραγούδι «Hind’s Hall» περιλαμβάνει θέσεις του Macklemore για τον πόλεμο στη Γάζα, τον σιωνισμό, τον αντισιωνισμό, την AIPAC και τη λευκή υπεροχή. Στους στίχους του χαρακτηρίζει τις ισραηλινές ενέργειες στη Γάζα γενοκτονία και την ιστορική μεταχείριση των Παλαιστινίων απαρτχάιντ, ενώ ασκεί κριτική στην ταύτιση του αντισιωνισμού με τον αντισημιτισμό.

Ο Robert Kraft και ο αποκλεισμός από το Gillette Stadium

Οι δηλώσεις του ράπερ προκάλεσαν την αντίδραση του Robert Kraft, ιδιοκτήτη των New England Patriots και του Gillette Stadium, έξω από τη Βοστώνη. Ο Kraft αρνήθηκε τη συμμετοχή του ράπερ στην προγραμματισμένη συναυλία του Sheeran στο στάδιο.

Ο Macklemore υποστήριξε ότι ο Kraft άσκησε πίεση και σε ιδιοκτήτες άλλων σταδίων προκειμένου να αποκλειστεί συνολικά από την περιοδεία. Για τον Ed Sheeran ανέφερε ότι είχε βρεθεί σε «πολύ δύσκολη θέση» και ότι οι δύο καλλιτέχνες είχαν συζητήσει επανειλημμένα όσα συνέβαιναν.

Ο ασκός του Αιόλου

Μετά την απομάκρυνση του Macklemore, τέσσερις καλλιτέχνες ανακοίνωσαν ότι δεν θα συνεχίσουν στην περιοδεία του Ed Sheeran στη Βόρεια και τη Νότια Αμερική: οι Ιρλανδοί Aaron Rowe και Beoga, το δανέζικο συγκρότημα Lukas Graham και ο Finneas O’Connell, αδελφός και συνεργάτης της Billie Eilish.

Ο Aaron Rowe και οι Lukas Graham επρόκειτο να αναλάβουν εμφανίσεις στις ΗΠΑ στη θέση του Macklemore. Οι Beoga θα συνόδευαν τον Sheeran στη σκηνή, ενώ ο Finneas είχε προγραμματιστεί να συμμετάσχει στο σκέλος της περιοδείας στη Νότια Αμερική. Από την περιοδεία αποχώρησε και η μπάντα που συνόδευε τον Sheeran.

Ο Finneas O’Connell έγραψε: «Οι καλλιτέχνες δεν πρέπει να φιμώνονται όταν υπερασπίζονται τους καταπιεσμένους.

Οι Beoga και ο Aaron Rowe συνέδεσαν την απόφασή τους με την ιρλανδική ιστορική εμπειρία, δηλώνοντας: « Ως ιδρυτικά μέλη του κινήματος Irish Artists for Palestine, παραμένουμε αφοσιωμένοι στον αγώνα για δικαιοσύνη».

Ο Aaron Rowe, ο οποίος χαρακτήρισε τον Ed Sheeran φίλο του, ανέφερε: «Δεν μπορώ να παραμένω θεατής και να επιτρέπω σε δισεκατομμυριούχους να χρησιμοποιούν τη δύναμή τους για να σιωπήσουν όσοι υψώνουν τη φωνή τους».

Οι Lukas Graham έστρεψαν την κριτική τους προς τη δυνατότητα οικονομικά ισχυρών προσώπων να επηρεάζουν τη δημόσια συζήτηση. «Τα χρήματα δεν σου δίνουν το δικαίωμα να ορίζεις τη συζήτηση. Κανενός ο τραπεζικός λογαριασμός δεν πρέπει να αποφασίζει ποιος έχει το δικαίωμα να μιλάει ή ποιος πόνος επιτρέπεται να αναγνωριστεί» έγραψε το συγκρότημα.

Η δωρεά του 1 εκατ. δολαρίων

Σε ανάρτησή του στο Instagram στις 16 Σεπτεμβρίου, ο Macklemore ανακοίνωσε ότι θα δώσει 1 εκατ. δολάρια από τα καθαρά έσοδά του στην περιοδεία του Ed Sheeran σε έξι οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη Γάζα και στηρίζουν τον παλαιστινιακό λαό.

«Ύστερα από όλα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες 48 ώρες, θέλω να επαναφέρω τη συζήτηση εκεί όπου ανήκει: στον παλαιστινιακό λαό που εξακολουθεί να χάνει τη ζωή του, να βιώνει τη στρατιωτική κατοχή και να αγωνίζεται για την ελευθερία του» έγραψε ο Macklemore.

Στη συνέχεια απηύθυνε δημόσια πρόσκληση προς τον Kraft: «Διαθέτω 1 εκατομμύριο δολάρια από τα καθαρά μου έσοδα από την περιοδεία του Ed Sheeran σε έξι οργανώσεις που παρέχουν άμεση βοήθεια στους Παλαιστίνιους. Και προσκαλώ τον Ρόμπερτ Κραφτ να πράξει το ίδιο. Όσο κι αν διαφωνούμε, ίσως μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό: οι ανθρώπινες ζωές στην Παλαιστίνη αξίζουν την ίδια προστασία και δεν υστερούν σε αξία από καμία άλλη ζωή στον πλανήτη».

Ο Macklemore υποστήριξε επίσης ότι η υπόθεση «δεν αφορά εμένα, μια περιοδεία, τους τίτλους ή την αντιπαράθεση», αλλά την ελευθερία, την αξιοπρέπεια και την ασφάλεια των Παλαιστινίων. Έκλεισε την ανάρτησή του με το «Free Palestine».

Ed Sheeran: «Δεν είμαι συνένοχος»

Έπειτα από τη θύελλα αντιδράσεων, ο Ed Sheeran δήλωσε ότι η απομάκρυνση του Macklemore δεν αποτέλεσε δική του απόφαση. Ανέφερε πως, μετά τις εμφανίσεις του ράπερ στο Νιου Τζέρσεϊ, χώροι όπου ήταν προγραμματισμένες οι επόμενες συναυλίες ενημέρωσαν ότι θα ακύρωναν τα shows αν ο Macklemore παρέμενε στο πρόγραμμα.

Ο Βρετανός καλλιτέχνης, γνωστός για την ασποστασιοποιημένη στάση του σε πολιτικά ζητήματα, υποστήριξε ότι ενημερώθηκε πως η αντίδραση αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο ο ράπερ μετέφερε μέρος του μηνύματός του επί σκηνής και όχι το σύνολο της τοποθέτησής του. Δήλωσε ακόμη ότι προσπάθησε να λειτουργήσει ως γέφυρα, συνομιλώντας με ακτιβιστές και από τις δύο πλευρές, χωρίς να βρεθεί λύση.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο Sheeran έγραψε: «Δεν θα απογοήτευα ποτέ τους θαυμαστές που είχαν κάνει σχέδια, ούτε θα εγκατέλειπα τα μέλη της περιοδείας, τα άλλα συγκροτήματα και τους μουσικούς που με στηρίζουν και βασίζονται σε μένα για να βγάλουν τα προς το ζην».

Απαντώντας στις κατηγορίες που δέχθηκε για την εξέλιξη, ο Ed Sheeran κατέληξε: «Δεν είμαι συνένοχος».