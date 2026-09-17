Ο Spider-Man έκανε ρεκόρ-Πήρε την πρωτιά από το Star Wars
Μία σημαντική επιτυχία σημείωσε η ταίνια “Spider-Man: Brand New Day”, με πρωταγωνιστή τον Tom Holland.
Το κινηματογραφικό έργο “έσπασε” τα ταμεία στις Η.Π.Α και κατάφερε να γίνει η εμπορικότερη ταινία όλων των εποχών στο αμερικανικό box office.
O Spider-Man πήρε την σκυτάλη από το “Star Wars: The Force Awakens” του 2025.
Η συγκεκριμένη ταινία διατηρούσε την πρώτη θέση στην Βόρεια Αμερική με 936 εκατομμύρια δολάρια για περισσότερο από μία δεκαετία.
Ωστόσο, τον θρόνο διαδέχθηκε η τέταρτη αυτόνομη περιπέτεια του Spider-Man, η οποία συγκέντρωσε 936,77 εκατομμύρια δολάρια σε 47 ημέρες προβολής, σύμφωνα με το Variety.
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