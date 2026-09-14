Γαλλία: Επιμένει ο Μακρόν στην απαγόρευση των social media

Νέα πρόταση στην ΕΕ για απαγόρευση της χρήσης των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών

Η γαλλική κυβέρνηση φαίνεται να μην τα παρατάει αναφορικά με το σχέδιο για την απαγόρευση της χρήσης των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών.Όπως ανακοίνωσε ο Γάλλος προεδρος Εμανουέλ Μακρόν η κυβένρηση θα υποβάλλει την νέα εκδοχή του νομοσχεδίου στις Βρυξέλλες, έπειτα από το μπλοκάρισμα του προηγούμενου.

Το Συνταγματικό Συμβούλιο θεώρησε ότι το αρχικό κείμενο που υιοθετήθηκε από το γαλλικό κοινοβούλιο «προσέβαλλε δυσανάλογα» την ελευθερία της έκφρασης και της επικοινωνίας των εφήβων. Ωστόσο αναγνώρισε «την ύπαρξη συνταγματικώς της προστασίας του υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού».

Η πρόεδρος της Κομισιόν θα διατυπώσει την Τετάρτη τις προτάσεις της στην ομιλία της για την επανέναρξη των εργασιών ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Όπως δήλωσε ο Μακρόν στον λογαριαμό του στο X:

“Από την πρώτη ημέρα, έχω αναλάβει μια δέσμευση: να προστατεύσουμε τα παιδιά μας στο διαδίκτυο.Θα το πάμε μέχρι τέλους.

Μετά την απόφαση που εξέδωσε το Συνταγματικό Συμβούλιο στα μέσα Αυγούστου σχετικά με την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τους κάτω των 15 ετών, έδωσα εντολή στον Πρωθυπουργό να βρει έναν τρόπο προόδου σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Συμβουλίου και το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Έγινε.

Μετά από αυστηρή τεχνική εργασία, η Κυβέρνηση κοινοποιεί πλέον στην Επιτροπή νέες προτάσεις, έναν μήνα μετά την απόφαση του Συμβουλίου.

Αυτή η προστασία πρέπει επίσης να γίνει ο κανόνας για όλα τα παιδιά της Ευρώπης.

Γι’ αυτό μοιράστηκα με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την αποφασιστικότητά μου να προχωρήσει η Ευρώπη γρήγορα και με αυστηρότητα, ώστε να εναρμονιστεί αυτή η απαγόρευση σε επίπεδο ΕΕ και να ρυθμιστούν οι λειτουργίες των πλατφορμών.

Χάρη στην αποφασιστικότητα της Προέδρου της Επιτροπής, των βουλευτών και στη στήριξη πολλών ευρωπαϊκών κρατών που συμμερίζονται αυτή την απαίτηση μαζί μας, χαίρομαι που η προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Ευρώπη μας, στο επίκεντρο των κατευθύνσεων για αυτή τη νέα σχολική χρονιά. Η Γαλλία θα προσφέρει την πλήρη στήριξή της, με αυστηρότητα και αποφασιστικότητα.

Μην τα παρατάτε».