Ο αριθμός της Μέγκαν σε WhatsApp γονέων

Νέα αναστάτωση για τη Μέγκαν Μαρκλ και τον πρίγκιπα Χάρι, λίγες ημέρες μετά την επιστροφή της οικογένειας στη Βρετανία.

Ο προσωπικός αριθμός κινητού της Δούκισσας του Σάσεξ φέρεται να διέρρευσε μέσα από ομαδική συνομιλία γονέων στο WhatsApp.

Σύμφωνα με τη Sun, η Μέγκαν είχε προστεθεί στο γκρουπ λίγο πριν από την πρώτη ημέρα του Άρτσι και της Λίλιμπετ στο σχολείο τους στη Βρετανία.

Σε στιγμιότυπο της συνομιλίας που δημοσίευσε η εφημερίδα, μητέρες καλωσορίζουν τη Μέγκαν στην ομάδα.

Η ίδια απαντά ευχαριστώντας τις άλλες μητέρες για το θερμό καλωσόρισμα.

Το στιγμιότυπο στη συνέχεια άρχισε να κυκλοφορεί ευρύτερα, με αποτέλεσμα να προκύψει νέο ζήτημα γύρω από την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια της οικογένειας.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη στιγμή για τους Σάσεξ.

Ο Άρτσι και η Λίλιμπετ απομακρύνθηκαν από το σχολείο τους μόλις δύο ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων.

Η απόφαση συνδέθηκε με προβλήματα που διαπιστώθηκαν στην καθημερινή διαδρομή από και προς το σχολείο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η αυξημένη κίνηση δημιουργούσε δυσκολίες στην ομάδα ιδιωτικής ασφάλειας που συνόδευε την οικογένεια. Εκπρόσωπος του ζευγαριού ανέφερε ότι η αλλαγή σχολείου αποφασίστηκε έπειτα από συζητήσεις με την ομάδα ασφαλείας. Οι απαραίτητοι έλεγχοι στο σχολείο είχαν γίνει πριν από την έναρξη της χρονιάς.

Ωστόσο, η καθημερινή διαδρομή δεν είχε δοκιμαστεί στην πράξη, πριν αρχίσουν τα μαθήματα.

Η οικογένεια φέρεται να είχε θετική εικόνα για το σχολείο, τους μαθητές και τους υπόλοιπους γονείς. Η αλλαγή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αφορούσε κυρίως τα πρακτικά ζητήματα ασφαλείας.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η διαρροή του αριθμού της Μέγκαν προσθέτει ένα ακόμη θέμα στην επιστροφή των Σάσεξ στη Βρετανία.

Παράλληλα, έχει γίνει γνωστό ότι αναμένεται νέα επίσημη αξιολόγηση της ασφάλειας του Χάρι και της Μέγκαν μετά την επιστροφή τους στη χώρα.