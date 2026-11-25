«Δεν υπάρχουν πλέον χρήματα για όλα όσα είχαμε συνηθίσει», παραδέχθηκε από το βήμα της Bundestag ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, υιοθετώντας την πρόσφατη διαπίστωση του πρώην υπουργού Οικονομικών του SPD Πέερ Στάινμπρουκ ότι η χώρα διέρχεται «μια βαθιά κρίση προσαρμογής». Υπερασπιζόμενος τον κρατικό προϋπολογισμό, τον χαρακτήρισε «αντανάκλαση της πραγματικότητας», ενώ αιτιολόγησε τις αυξημένες δαπάνες για την άμυνα και την Ουκρανία, τονίζοντας πως η Γερμανία οφείλει πλέον να επενδύσει στην ασφάλεια και την ελευθερία της.

Αναφερόμενος στις εσωτερικές τριβές του κυβερνητικού συνασπισμού κατά την κατάρτιση του σχεδίου, ο κ. Μερτς σημείωσε σκωπτικά ότι η διαδικασία «σίγουρα δεν κερδίζει βραβείο σε διαγωνισμό ομορφιάς», προσθέτοντας ωστόσο πως οι διαφωνίες είναι φυσιολογικές. Όπως εξήγησε, το ζητούμενο είναι η επιτυχία του κυβερνητικού έργου προς όφελος της χώρας, η οποία αποτυπώνεται σε αυτόν τον προϋπολογισμό. Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων, ορισμένες περικοπές τροποποιήθηκαν, με αποτέλεσμα το τελικό σχέδιο να συνιστά «μια σειρά συμβιβασμών» ανάμεσα σε όσους ζητούσαν αυστηρότερη λιτότητα και σε όσους έκριναν τα μέτρα υπερβολικά. «Μόλις αρχίσαμε να είμαστε πραγματικά ειλικρινείς», υπογράμμισε.

Προειδοποίηση για περικοπές και «κοινωνική ισορροπία»

Σε δραματικούς τόνους, ο καγκελάριος προετοίμασε τους Γερμανούς πολίτες για αλλαγές, επισημαίνοντας ότι το κράτος αδυνατεί πλέον να καλύπτει μέσω των φορολογικών εσόδων κάθε παροχή του παρελθόντος. Κάλεσε δε σε εθνική συναίνεση για τις προτεραιότητες χρηματοδότησης, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά οι επόμενες γενιές θα στερηθούν κάθε δημοσιονομικό περιθώριο.

Παράλληλα, εξήγησε ότι η άνοδος των δαπανών οφείλεται στο γεγονός πως η Γερμανία είχε επί δεκαετίες «απωθήσει και ξεχάσει» την υποχρέωση να υπερασπιστεί την ελευθερία της, παραμελώντας τις επενδύσεις στην εξωτερική ασφάλεια. Δεσμεύτηκε, ωστόσο, για μια «κοινωνικά ισορροπημένη» κατανομή των βαρών ανεξαρτήτως εισοδήματος, υπερασπιζόμενος τη μεταρρύθμιση στον φόρο εισοδήματος και προειδοποιώντας για επικείμενη άνοδο των επιτοκίων. «Αν δεν αλλάξουμε πορεία, το σύνολο των κρατικών εσόδων θα κατευθύνεται αποκλειστικά στην κοινωνική πρόνοια, την εξυπηρέτηση τόκων και την άμυνα», τόνισε, απορρίπτοντας τις κατηγορίες περί κοινωνικής αναλγησίας ή οριζόντιων περικοπών.

Κόντρα για την Ουκρανία και επίθεση στην AfD

Όταν έθιξε το ζήτημα της στήριξης προς το Κίεβο, ο κ. Μερτς έθεσε το ρητορικό ερώτημα «ξοδεύουμε υπερβολικά πολλά χρήματα για την Ουκρανία;», προκαλώντας ένα ηχηρό «ναι» από τα έδρανα της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD). Η απάντησή του υπήρξε άμεση, τόσο προς την άκρα δεξιά όσο και προς την άκρα αριστερά: «Η Ρωσία γνωρίζει ακριβώς τι θέλει και επιδιώκει κάτι πολύ περισσότερο από την Ουκρανία». Όποιος αγνοεί αυτή την πραγματικότητα, πρόσθεσε, είτε δεν αντιλαμβάνεται τον σύγχρονο κόσμο είτε εξυπηρετεί σκοπιμότητες ξένες προς την εθνική κυριαρχία της Γερμανίας.

Επικαλούμενος τις ρωσικές προκλήσεις στην Πολωνία και τη Μαύρη Θάλασσα, διαμήνυσε ότι οι Ευρωπαίοι θα θέσουν σαφή όρια στη Μόσχα, καθώς διακυβεύεται η ίδια η ευρωπαϊκή ελευθερία. Σημείωσε μάλιστα πως η συνεργασία με το Κίεβο είναι αμφίδρομη, καθώς η Γερμανία αποκομίζει πολύτιμη τεχνογνωσία —ιδίως στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών— και αναπτύσσει επωφελείς οικονομικές σχέσεις.

Νωρίτερα, ο συμπρόεδρος της AfD, Τίνο Χρουπάλα, είχε καταγγείλει «όργιο χρέους» που τροφοδοτεί τον «εθισμό της κυβέρνησης στις δαπάνες», προαναγγέλλοντας προσφυγή στο Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο.

Δέσμευση για την προστασία των γυναικών

Κλείνοντας, με αφορμή τη σημερινή Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών και στον απόηχο των χθεσινών σοκαριστικών στοιχείων για την έξαρση της ενδοοικογενειακής βίας στη χώρα, ο Φρίντριχ Μερτς υποσχέθηκε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο ώστε να διασφαλίσει στις γυναίκες, τα κορίτσια και τα παιδιά ουσιαστικότερη προστασία σε σχέση με το παρελθόν.