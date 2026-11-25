Ένα εμβληματικό κομμάτι της ιστορίας των Beatles και της βρετανικής μόδας πρόκειται να αλλάξει χέρια. Το μαύρο πανωφόρι από μογγολικό αρνί που φορούσε ο Τζορτζ Χάρισον κατά την τελευταία ζωντανή εμφάνιση του συγκροτήματος, στην ταράτσα των γραφείων της Apple Corps στο Λονδίνο, βγαίνει σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s στη Νέα Υόρκη.

Το παλτό σχεδιάστηκε από τη Βρετανίδα δημιουργό Μέρι Κουάντ για τον γάμο του Χάρισον με την Πάτι Μπόιντ το 1966, στην κορύφωση της Beatlemania. Η Μπόιντ είχε φορέσει τότε ένα κόκκινο παλτό από γούνα αλεπούς, επίσης δημιουργία της Κουάντ.

«Φορούσα ένα κόκκινο παλτό από γούνα αλεπούς που μου είχε φτιάξει η Μέρι Κουάντ και εκείνη είχε φτιάξει ένα μαύρο παλτό από μογγολικό αρνί για τον Τζορτζ», είχε θυμηθεί η Μπόιντ.

Τρία χρόνια αργότερα, τον Ιανουάριο του 1969, ο Χάρισον φόρεσε ξανά το ίδιο πανωφόρι, όταν οι Beatles έδωσαν την αυθόρμητη συναυλία στην ταράτσα του κτιρίου της Apple Corps, στην οδό Σάβιλ Ρόου. Η εμφάνιση αυτή έμελλε να είναι η τελευταία φορά που το συγκρότημα ανέβηκε μαζί στη σκηνή.

Ένα κομμάτι μουσικής και μόδας των ’60s

Το παλτό θα δημοπρατηθεί στο πλαίσιο της δημοπρασίας Rock & Pop του Sotheby’s, η οποία ολοκληρώνεται στις 15 Δεκεμβρίου 2026. Θα εκτεθεί στον οίκο από τις 2 έως τις 14 Δεκεμβρίου, ενώ η εκτιμώμενη αξία του κυμαίνεται μεταξύ 400.000 και 500.000 δολαρίων.