Την επέκταση της απαγόρευσης της ισλαμικής μαντίλας και στον χώρο της Δικαιοσύνης προωθεί η Δανία, εν μέσω της ευρύτερης συζήτησης που διεξάγεται στη χώρα για την απαγόρευσή της στα σχολεία, όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

«Προχωρούμε στη θέσπιση κανόνων που επιβάλλουν στους εισαγγελείς, ακριβώς όπως ισχύει και για τους δικαστές, να διατηρούν θρησκευτικά και πολιτικά ουδέτερη εμφάνιση κατά τη διάρκεια των ακροαματικών διαδικασιών», αναφέρει σε επίσημη δήλωσή του ο Νικολάι Βάμεν.

Όπως διευκρίνισε ο σοσιαλδημοκράτης υπουργός Δικαιοσύνης, η ρύθμιση αφορά πρωτίστως τις ισλαμικές μαντίλες, τις οποίες οι εισαγγελείς δεν θα επιτρέπεται πλέον να φέρουν εντός των δικαστικών αιθουσών. «Είναι καθοριστικής σημασίας να μην αφήνεται η παραμικρή σκιά αμφιβολίας ως προς το ότι οι εισαγγελείς επιτελούν τα καθήκοντά τους στο δικαστήριο με απόλυτη αντικειμενικότητα και αμεροληψία», υπογράμμισε.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τον Αύγουστο του 2018 στη Δανία (όπως και σε άλλες σκανδιναβικές χώρες) εφαρμόζεται νομοθεσία που απαγορεύει την πλήρη κάλυψη του προσώπου στους δημόσιους χώρους, προβλέποντας την επιβολή προστίμων στους παραβάτες.

Την ίδια ώρα, η πρωθυπουργός της χώρας, Μέτε Φρέντερικσεν, δήλωσε πρόσφατα ότι στηρίζει την πρόταση –την οποία προωθούν κόμματα της δεξιάς και της άκρας δεξιάς– για απαγόρευση της ισλαμικής μαντίλας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Παρότι εξέφρασε προβληματισμούς σχετικά με τη νομική και πρακτική εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου σε μια χώρα με θεμελιώδεις αρχές την ανεξιθρησκεία και την ελευθερία της έκφρασης, η κ. Φρέντερικσεν τόνισε πως, κατά την εκτίμησή της, η ισλαμική μαντίλα συνιστά έκφραση καταπίεσης.