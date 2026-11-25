Μία ασυνήθιστη έκπληξη έκρυβαν κοντέινερ που ξεβράστηκαν σε παράλια κοντά στο Μπουργκάς στην Βουλγαρία.

Οι βουλγαρικές αρχές όταν άνοιξαν το εσωτερικό τους αντίκρισαν μία εικόνα βγαλμένη από χριστουγεννιάτικη κάρτα, πιο ταιριαστή στα χιόνια παρά σε παραλία.

Στο εσωτερικό του κοντέινερ βρέθηκαν φιγούρες του Άγιου Βασίλη, ένα ομοίωμα πολικής αρκούδας και πολλά χριστουγεννιάτικα στολίδια.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, η μία φιγούρα του Άγιου Βασίλη βρισκόταν πάνω σε ένα άλογο στο χρώμα του χαλκού, ενώ μια δεύτερη καθόταν σε έλκηθρο γεμάτο δώρα, δημιουργώντας ένα εορταστικό κλίμα.