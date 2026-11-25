«Νιώθω σαν να μοιάζω πλέον με την κόρη μου»

«Νιώθω σαν να μοιάζω πλέον με την κόρη μου»

Μια 61χρονη γυναίκα, η Έλεν από τη Νότια Αφρική, υποβλήθηκε σε ολοκληρωμένη χειρουργική αναζωογόνηση προσώπου στο Μπέβερλι Χιλς, με συνολικό κόστος 45.000 δολάρια.

Η διαδικασία διήρκεσε σχεδόν 9,5 ώρες και οι φωτογραφίες πριν και μετά την επέμβαση συγκέντρωσαν πολλά σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα.

Την επέμβαση πραγματοποίησε ο 30χρονος πλαστικός χειρουργός Μαρκ Λέβιν, ο οποίος διατηρεί ιατρείο στο Μπέβερλι Χιλς και συγκαταλέγεται στους νεότερους πιστοποιημένους χειρουργούς της Βόρειας Αμερικής. Ο ίδιος δημοσιεύει συχνά περιπτώσεις ασθενών του, παρουσιάζοντας τη διαφορά πριν και μετά από τις επεμβάσεις.

Η εμπειρία της Έλεν μετά το λίφτινγκ

Η Έλεν περιέγραψε την ψυχολογική επίδραση που είχε πάνω της η απόφαση να προχωρήσει στην επέμβαση. Όπως είπε, πριν από το χειρουργείο ήταν δυστυχισμένη, επειδή η εξωτερική της εμφάνιση δεν συμβάδιζε με την εικόνα που ένιωθε ότι είχε για τον εαυτό της.

Τρεις μήνες μετά την επέμβαση, η 61χρονη δήλωσε ότι αισθάνεται πως μοιάζει πλέον με την κόρη της. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον γιατρό της, λέγοντας ότι η διαδικασία συνέβαλε στην επαναφορά της αυτοπεποίθησής της.

Πότε φαίνονται τα τελικά αποτελέσματα

Ο δρ. Λέβιν εξήγησε ότι η αρχική σταθεροποίηση του αποτελέσματος έρχεται δύο έως τρεις εβδομάδες μετά την επέμβαση.

Τα τελικά αποτελέσματα, κατά τον χειρουργό, διαμορφώνονται σε χρονικό ορίζοντα τριών έως τεσσάρων μηνών, ενώ η εμφάνιση μπορεί να συνεχίσει να βελτιώνεται για 10 έως 12 μήνες. Οι αναρτήσεις με την περίπτωση της Έλεν προκάλεσαν έντονη αντίδραση χρηστών, οι οποίοι χαρακτήρισαν τον Μαρκ Λέβιν «μάγο» και «θαυματοποιό».

Πηγή Φωτογραφίας: INSTAGRAM – drmarclevin