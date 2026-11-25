Μια διαφορετική στιγμή από την πολιτική τους καθημερινότητα μοιράστηκαν ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Ούγγρος πρωθυπουργός Πέτερ Μάγιαρ. Οι δύο πολιτικοί βρέθηκαν στο γήπεδο ιστορικού λυκείου, στην πόλη Μπερεχόβε της Υπερκαρπαθίας, και έπαιξαν βόλεϊ μαζί με μαθητές.

Το στιγμιότυπο δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τη συνάντηση να ξεχωρίζει για τον πιο χαλαρό χαρακτήρα της. Οι μαθητές υποδέχθηκαν τους δύο ηγέτες στο σχολείο τους, το οποίο αποτελεί σημαντικό εκπαιδευτικό κέντρο της ουγγρικής κοινότητας στην Ουκρανία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η ιστορία του σχολείου. Το Kossuth Lajos Lyceum συμπληρώνει το 2027 125 χρόνια λειτουργίας, έχοντας διατηρήσει τη σύνδεσή του με την ουγγρική γλώσσα και παράδοση.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των επαφών των δύο πολιτικών στην περιοχή, όπου ένα από τα βασικά ζητήματα είναι τα δικαιώματα της ουγγρικής μειονότητας στην Ουκρανία.

Για λίγη ώρα, πάντως, η πολιτική ατζέντα έδωσε τη θέση της στο παιχνίδι.

Ζελένσκι και Μάγιαρ άφησαν τις επίσημες συζητήσεις και έγιναν συμπαίκτες με τους μαθητές, σε ένα στιγμιότυπο που κέρδισε το ενδιαφέρον στα κοινωνικά δίκτυα.