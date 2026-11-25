Οι ακτιβίστριες για τα δικαιώματα των γυναικών καθιέρωσαν την 25η Νοεμβρίου ως ημέρα κατά της έμφυλης βίας ήδη από το 1981. Η ημερομηνία επιλέχθηκε προς τιμήν των αδελφών Μιραμπάλ, τριών πολιτικών αγωνιστριών από τη Δομινικανή Δημοκρατία που δολοφονήθηκαν βάναυσα το 1960 κατόπιν εντολής του δικτάτορα Ραφαέλ Τρουχίγιο.

– Εκτιμάται ότι 736 εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως έχουν υποστεί σωματική ή/και σεξουαλική βία. 1 στις 4 έφηβες κοπέλες πέφτει θύμα κακοποίησης από τον σύντροφό της.

– Από 16% έως 58% των γυναικών σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν υποστεί έμφυλη βία μέσω της τεχνολογίας, με τις γενιές Z και Millennials να πλήττονται περισσότερο.

– Σε συνθήκες πολέμου, σύγκρουσης ή ανθρωπιστικής κρίσης, το 70% των γυναικών αντιμετωπίζει μορφές έμφυλης βίας.

– Ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων έχει αυξηθεί κατά 15% συγκριτικά με τα δεδομένα των τελευταίων οκτώ ετών.

Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, ολοκληρώνεται η πανελλαδική εκστρατεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας με τίτλο «Μαζί Σπάμε τη Σιωπή: 25 ημέρες δράσης». Η πρωτοβουλία ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου και κορυφώνεται σήμερα, έπειτα από ένα ευρύ πρόγραμμα ενημέρωσης, πρόληψης και ευαισθητοποίησης σε ολόκληρη την επικράτεια.

Στο πλαίσιο της δράσης πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις σε 13 πόλεις, αποσκοπώντας στην αφύπνιση της κοινωνίας και στην παρότρυνση των θυμάτων να σπάσουν τη σιωπή τους, αναζητώντας προστασία και καταγγέλλοντας τα περιστατικά κακοποίησης.

Η εικόνα της ενδοοικογενειακής βίας το 2026

Τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. αποτυπώνουν τη σοβαρότητα του φαινομένου στην Ελλάδα. Το πρώτο δεκάμηνο του 2026, οι κλήσεις στην Άμεση Δράση («100») για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας ξεπέρασαν τις 32.000, ενώ καταγράφηκαν 18.256 περιστατικά και έγιναν 11.175 συλλήψεις.

Παρότι τα καταγεγραμμένα συμβάντα εμφανίζουν πτώση κατά 5,7% συγκριτικά με το ίδιο διάστημα του 2025, τα μεγέθη παραμένουν υψηλά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διαρκούς θωράκισης των δομών πρόληψης και στήριξης.

Τα δεδομένα στη Θεσσαλία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τη Θεσσαλία, τα οποία παρουσίασε η Αστυνόμος Β’ Σοφία Σάρμα από την Υπηρεσία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της ΓΕ.Π.Α.Δ. Θεσσαλίας. Σύμφωνα με αυτά, από την αρχή του έτους καταγράφεται πτώση περίπου 3% στις κλήσεις στα Κέντρα Επιχειρήσεων, την ώρα που οι επίσημες καταγγελίες εκτοξεύθηκαν κατά 30%.

Όπως διευκρίνισε η κ. Σάρμα: «Στις κλήσεις προς τα Κέντρα Επιχειρήσεων της Θεσσαλίας σημειώνεται μια ήπια μείωση της τάξης του 3% το 2026 —με 629 κλήσεις στο δεκάμηνο— έναντι 683 το 2024 και 637 το 2025. Στον αντίποδα, στις καταγγελίες παρατηρείται μεγάλη άνοδος: στο δεκάμηνο του 2026 οι υπηρεσίες μας διαχειρίστηκαν 1.266 υποθέσεις, αριθμός αυξημένος κατά 30% σε σχέση με το 2024. Αξίζει να σημειωθεί πως το 84% αυτών των περιστατικών το ανέλαβαν απευθείας τα Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας».

Ενίσχυση των δομών της ΕΛ.ΑΣ.

Σημαντική είναι η διεύρυνση του δικτύου προστασίας, καθώς σήμερα λειτουργούν σε όλη τη χώρα 63 εξειδικευμένα Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, όταν το 2021 υπήρχαν μόλις έξι σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Οι μονάδες αυτές στελεχώνονται από ειδικά καταρτισμένο προσωπικό που αναλαμβάνει την υποδοχή των θυμάτων, τη διερεύνηση των καταγγελιών και την άμεση εφαρμογή μέτρων προστασίας, ενώ παράλληλα περισσότεροι από 21.000 αστυνομικοί έχουν ήδη εκπαιδευτεί σε αντίστοιχα εξειδικευμένα σεμινάρια.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα επείσης και η Γερμανία όπου οι ανθρωποκτονίες και οι απόπειρες ανθρωποκτονίας με θύματα γυναίκες είχαν κατακόρυφη άνοδο, ενώ εξίσου ανησυχητική είναι η έξαρση της σεξουαλικής βίας εντός της οικογένειας. Για μια «τρομακτική πραγματικότητα» έκανε λόγο η πρόεδρος της Bundestag, Γιούλια Κλέκνερ, εστιάζοντας παράλληλα και στη μάστιγα της «ψηφιακής βίας».

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα τα γερμανικά υπουργεία Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Οικογένειας –με αφορμή την Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών («πορτοκαλί ημέρα»)–, το 2025 έχασαν τη ζωή τους 209 γυναίκες και κορίτσια σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Από αυτές, οι 130 δολοφονήθηκαν από νυν ή πρώην σύντροφο και οι 79 από κάποιο άλλο μέλος της οικογένειάς τους.

Όπως προκύπτει από την «Ομοσπονδιακή Έκθεση για τα Εγκλήματα κατά των Γυναικών με βάση το Φύλο» και την «Ομοσπονδιακή Έκθεση για την Ενδοοικογενειακή Βία», το 2025 η αστυνομία κατέγραψε 1.176 γυναίκες θύματα ανθρωποκτονίας ή απόπειρας (αύξηση 36,9% σε σύγκριση με το 2024). Συνολικά, 292 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας (209 γυναίκες και κορίτσια, καθώς και άνδρες, ανάμεσά τους ανήλικοι και παιδιά). Σε όλο το 2025 καταγράφηκαν 280.129 υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας (+2,8% έναντι του 2024), εκ των οποίων τα 197.667 θύματα ήταν γυναίκες και κορίτσια (142.830 από νυν ή πρώην σύντροφο και 54.837 από άνδρες συγγενείς).

Σεξουαλικά εγκλήματα και προφίλ

Στον τομέα των σεξουαλικών αδικημάτων σημειώθηκαν 54.675 περιστατικά, συμπεριλαμβανομένων 20.123 βιασμών, σεξουαλικών εξαναγκασμών ή επιθέσεων, με τα μισά θύματα να είναι ανήλικα. Οι γυναίκες που υπέστησαν τέτοιες επιθέσεις αυξήθηκαν κατά 13,5%, ενώ ειδικά στις περιπτώσεις συντροφικής βίας η άνοδος άγγιξε το 15%. Βάσει των στοιχείων της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά του Εγκλήματος (BKA), η συντριπτική πλειονότητα των επιθέσεων διαπράττεται μέσα στο σπίτι του θύματος. Επιπλέον, το 32,7% των δραστών δεν έχουν γερμανική υπηκοότητα (ενώ αποτελούν το 14% του γενικού πληθυσμού), ποσοστό που στα θύματα ανέρχεται στο 31,9%.

Έκρηξη της ψηφιακής βίας

Ιδιαίτερα ραγδαία είναι η αύξηση της βίας στο διαδίκτυο. Το 2025 καταγράφηκαν 31.221 γυναίκες θύματα (+17,5% από το 2024), με τις ψηφιακές απειλές, τον εξαναγκασμό και την παρενόχληση να αυξάνονται κατά 16,7% (15.796 περιπτώσεις). Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 2019 μέχρι σήμερα τα καταγεγραμμένα περιστατικά της συγκεκριμένης κατηγορίας έχουν εκτιναχθεί κατά 318%. Ανοδικά (+17,7%) κινήθηκε και η εμπορία ανθρώπων (trafficking) με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, όπου τα τρία τέταρτα των θυμάτων είναι αλλοδαπές.

Η BKA επισημαίνει πως η πραγματική εικόνα είναι πιθανότατα ακόμη πιο ζοφερή, καθώς, σύμφωνα με μελέτες για την αδήλωτη εγκληματικότητα, λιγότερο από το 5% των περιστατικών σωματικής ή ψυχολογικής βίας από πρώην συντρόφους φτάνει τελικά στις αρχές. Ωστόσο, εκτιμάται ότι η αύξηση των καταγεγραμμένων υποθέσεων ενδέχεται να αντανακλά και τη μεγαλύτερη ετοιμότητα των θυμάτων να σπάσουν τη σιωπή τους και να καταγγείλουν τα περιστατικά.

Η παρέμβαση της Γιούλια Κλέκνερ

«Είναι δυνατόν το 2026 να συζητάμε ακόμη αν οι γυναίκες είναι ασφαλείς στη Γερμανία; Η απάντηση είναι αποκαρδιωτική και εξοργιστική. Διότι, ναι, πρέπει! Η βία κατά των γυναικών δεν είναι ούτε ιδιωτική υπόθεση ούτε δευτερεύον ζήτημα. Είναι μια τρομακτική πραγματικότητα», αναφέρει η πρόεδρος της Bundestag, Γιούλια Κλέκνερ (CDU), σε άρθρο της στην εφημερίδα BILD.

Όπως υπογραμμίζει, στη Γερμανία μια γυναίκα δολοφονείται από νυν ή πρώην σύντροφο σχεδόν κάθε τρεις ημέρες: «Δεν είναι απλώς ένας αριθμός σε έναν φάκελο. Είναι μια γειτόνισσα, μια συνάδελφος, μια φίλη, μια μητέρα που δεν θα γυρίσει ποτέ σπίτι στα παιδιά της». Παράλληλα, εστιάζει στη βία που φτάνει απευθείας στο κινητό τηλέφωνο, αναγκάζοντας πολλές γυναίκες να αποσύρονται από το διαδίκτυο.

«Όταν οι γυναίκες φιμώνονται, το πρόβλημα αποκτά κοινωνικές διαστάσεις, καθώς χάνονται φωνές, οπτικές και δημοκρατική συμμετοχή», τονίζει η κ. Κλέκνερ, καλώντας τις ψηφιακές πλατφόρμες να προστατεύσουν τους χρήστες τους, αλλά και τους πολίτες να αναλάβουν την ευθύνη τους: «Μπορούμε να επιλέξουμε να αντιδράσουμε και να υψώσουμε ανάστημα, αντί να γελάμε, να πατάμε “like” ή να αναδημοσιεύουμε τέτοιο περιεχόμενο. Η αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών είναι μέτρο πολιτισμού και αξιοπρέπειας. Όσοι έχουν αξιοπρέπεια δεν την ανέχονται πουθενά — ούτε στα social media, ούτε στους στίχους τραγουδιών, ούτε στα βιντεοπαιχνίδια».