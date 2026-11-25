Η Αυστραλία ενέκρινε νομοθεσία που υποχρεώνει τις διαδικτυακές πλατφόρμες να εντοπίζουν και να απομακρύνουν προληπτικά επιβλαβές περιεχόμενο και χαρακτηριστικά των υπηρεσιών τους.

Οι επιχειρήσεις που δεν θα συμμορφώνονται κινδυνεύουν με κυρώσεις που φθάνουν το 5% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών τους ή τα 72 εκατ. δολάρια, ανάλογα με το ποιο ποσό είναι μεγαλύτερο.

Ο νόμος, που φέρει την ονομασία Ψηφιακή Υποχρέωση Μέριμνας, θα αρχίσει να εφαρμόζεται σε έναν χρόνο. Η κυβέρνηση τον παρουσιάζει ως βασικό βήμα για την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών στις ψηφιακές υπηρεσίες, ενώ οργανώσεις και εταιρείες του κλάδου εκφράζουν επιφυλάξεις για το εύρος των προβλέψεών του.

Τι προβλέπει η Ψηφιακή Υποχρέωση Μέριμνας

Με το νέο καθεστώς, η Αυστραλία αντικαθιστά ένα σύνολο διαδικτυακών κωδίκων δεοντολογίας με έναν ενιαίο, ευρείας εφαρμογής νόμο. Η ρύθμιση μεταφέρει στις πλατφόρμες την ευθύνη να δίνουν προτεραιότητα στην προστασία των χρηστών τους στη χώρα.

Στο πεδίο της απαγόρευσης εντάσσεται υλικό που «ενθαρρύνει ή προωθεί εχθρικές στάσεις απέναντι στις γυναίκες ή στην ισότητα των φύλων» και περιεχόμενο που «εξυμνεί το έγκλημα ή ενθαρρύνει επικίνδυνα εγχειρήματα ή πρακτικές που προκαλούν σοβαρή βλάβη».

Οι κυρώσεις αφορούν εταιρείες με ιδιαίτερα υψηλά έσοδα, καθώς μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες καταγράφουν σε ετήσια βάση κύκλο εργασιών εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η επιλογή του παγκόσμιου τζίρου ως βάσης υπολογισμού αυξάνει σημαντικά το πιθανό κόστος μη συμμόρφωσης.

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας και το μήνυμα στις Big Tech

Η νομοθεσία αποτελεί μέρος της ευρύτερης πολιτικής της Αυστραλίας για αυστηρότερο έλεγχο των τεχνολογικών εταιρειών, οι οποίες έχουν κυρίως έδρα στις ΗΠΑ. Η αυστραλιανή πλευρά έχει κατηγορήσει τον κλάδο ότι αμφισβητεί το δικαίωμά της να ρυθμίζει προϊόντα που χρησιμοποιούνται εντός της χώρας.

Το 2025, η Αυστραλία έγινε η πρώτη χώρα που απαγόρευσε την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Παράλληλα, σχεδιάζει να επιβάλει στις μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες τέλη αδειοδότησης για ειδησεογραφικό περιεχόμενο, με τα έσοδα να κατευθύνονται στα μέσα ενημέρωσης.

Οι αντιδράσεις των ψηφιακών εταιρειών

Οι εταιρείες τεχνολογίας δηλώνουν γενικά ότι συμμερίζονται τον στόχο της καλύτερης προστασίας των παιδιών και του περιορισμού του επιβλαβούς υλικού. Ωστόσο, οι περισσότερες αντιδρούν στη συγκεκριμένη νομοθεσία, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι διαθέτουν υπερβολικά ευρεία διακριτική ευχέρεια ως προς τον ορισμό του επιβλαβούς περιεχομένου.

Φορείς του κλάδου έχουν επίσης προειδοποιήσει ότι ο κίνδυνος μεγάλων προστίμων μπορεί να οδηγήσει τις πλατφόρμες σε υπερβολικά αυστηρές αποφάσεις αφαίρεσης αναρτήσεων και άλλου υλικού.

Οι υποστηρικτές της ελευθερίας του λόγου εκφράζουν ιδιαίτερη ανησυχία για τις κατηγορίες περιεχομένου που ενδέχεται να ερμηνευθούν ευρέως. Η εφαρμογή της Ψηφιακής Υποχρέωσης Μέριμνας σε έναν χρόνο θα δείξει πώς θα οριστούν στην πράξη τα όρια μεταξύ προστασίας των χρηστών και περιορισμού της διαδικτυακής έκφρασης.