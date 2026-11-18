Τον ενθουσιασμό του για την επιλογή του Ρόμπερτ Πάτινσον στον ρόλο του νέου Τζέιμς Μποντ εξέφρασε ο Μπραντ Πιτ, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι θα ήθελε να υποδυθεί τον «κακό» στη μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή.

Ο διάσημος ηθοποιός βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην πρεμιέρα της ταινίας «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth» στο Λος Άντζελες, όπου συνομίλησε με την Τέρι Σέιμουρ από την εκπομπή «Extra» στο κόκκινο χαλί.

Όταν ενημερώθηκε για την επιλογή του Πάτινσον ως επόμενου 007, ο Πιτ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, δηλώνοντας: «Μου αρέσει πολύ αυτή η ιδέα. Μου αρέσουν όσα κάνει και οι επιλογές του. Νομίζω ότι είναι πραγματικά σπουδαίος».

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε αν θα τον ενδιέφερε να ενσαρκώσει τον κακό σε μια ταινία του νέου Τζέιμς Μποντ, απάντησε θετικά: «Θα ήθελα να το κάνω».

Ο Μπραντ Πιτ αναφέρθηκε επίσης στον Χαβιέ Μπαρδέμ, ο οποίος είχε υποδυθεί τον αντίπαλο του 007 στην ταινία «Skyfall», σημειώνοντας: «Ο φίλος μου ο Χαβιέρ το έκανε εξαιρετικά. Ο πήχης είναι ψηλά, αλλά θα αναλάμβανα την πρόκληση».