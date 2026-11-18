Ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας κατ’ ιδίαν συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα αφήνει το Κρεμλίνο, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να αναμένει διμερείς συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο στη Σεντζέν, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του APEC.

Την πληροφορία ανακοίνωσε ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Ρώσου προέδρου, Γιούρι Ουσακόφ, ο οποίος ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες έχουν αρκετά ζητήματα να συζητήσουν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Πούτιν και Τραμπ ενδέχεται να συνομιλήσουν ήδη κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου το βράδυ της Τετάρτης. Παράλληλα, αναμένεται να υπάρξουν ευκαιρίες για συζητήσεις σε μικρότερο κύκλο, μακριά από τις επίσημες εργασίες της συνόδου.

Μέχρι στιγμής, η αμερικανική πλευρά έχει επιβεβαιώσει επίσημα την τριμερή συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη. Ωστόσο, δεν έχει ανακοινωθεί ξεχωριστό διμερές ραντεβού μεταξύ των δύο προέδρων.

Η τελευταία συνάντηση Τραμπ και Πούτιν πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2025 στην Αλάσκα. Στο επίκεντρο των συνομιλιών τους είχε βρεθεί ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις επαφές που θα έχουν οι δύο ηγέτες στην Κίνα, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία παραμένει ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της διεθνούς διπλωματίας.