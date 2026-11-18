Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ ενδέχεται να προστεθεί στο καστ της νέας ταινίας του Τζέιμς Μποντ, καθώς ο Χάρισον Φορντ φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις για να αναλάβει τον ρόλο του βασικού ανταγωνιστή του Ρόμπερτ Πάτινσον.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία έχει προσεγγίσει τον 84χρονο ηθοποιό, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστό αν εκείνος έχει αποδεχθεί την πρόταση.

Καθοριστικό ρόλο στις συζητήσεις φέρεται να έχει ο σκηνοθέτης της ταινίας, Ντενί Βιλνέβ, ο οποίος έχει συνεργαστεί ξανά με τον Χάρισον Φορντ στην ταινία «Blade Runner 2049» το 2017 και είναι γνωστός για την προτίμησή του να συνεργάζεται με ηθοποιούς που γνωρίζει και εμπιστεύεται.

Εφόσον η συμφωνία ολοκληρωθεί, η κινηματογραφική συνύπαρξη του Χάρισον Φορντ με τον Ρόμπερτ Πάτινσον αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της νέας παραγωγής.

Πηγές αναφέρουν ότι η Amazon διαθέτει ιδιαίτερα μεγάλο προϋπολογισμό για την ταινία, επιδιώκοντας να συγκεντρώσει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Μάλιστα, η πιθανή συμμετοχή του Φορντ θεωρείται σημαντική προσθήκη, καθώς πρόκειται για έναν ηθοποιό με τεράστια διεθνή αναγνωρισιμότητα και κοινό από διαφορετικές γενιές.