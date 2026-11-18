Βίντεο που καταγράφει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να δίνει τουρκικές λίρες σε μικρά παιδιά κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην αίθουσα της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, πριν από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, AK Parti.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας βρισκόταν στον χώρο για τη συνεδρίαση του κόμματός του, όταν πλησίασε παιδιά που βρίσκονταν στην αίθουσα και τους έδωσε χαρτζιλίκι σε τουρκικές λίρες.

Παρευρισκόμενοι κατέγραψαν τη σκηνή με τα κινητά τους τηλέφωνα. Το οπτικό υλικό διαδόθηκε στη συνέχεια μέσω τουρκικών ενημερωτικών μέσων και πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ερντογάν δίνει χαρτζιλίκι

Η διανομή χρημάτων σε παιδιά αποτελεί πρακτική που ο Τούρκος πρόεδρος έχει ακολουθήσει και σε άλλες δημόσιες εμφανίσεις του. Ο Ερντογάν έχει μοιράσει χαρτζιλίκι σε παιδιά και στο παρελθόν, σε αντίστοιχες περιστάσεις.

Πηγή Βίντεο: X – Bilal Çetin