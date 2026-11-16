O Ρόμπερτ Πάτινσον είναι ο νέος Τζέιμς Μποντ

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson) αναλαμβάνει τον ρόλο του νέου Τζέιμς Μποντ, αποτελώντας τον έβδομο ηθοποιό που ενσαρκώνει τον εμβληματικό Βρετανό πράκτορα.

Η ανακοίνωση έρχεται έπειτα από τη μεγαλύτερη διακοπή στην ιστορία της σειράς και βάζει τέλος σε χρόνια φημολογίας, σχετικά με τον διάδοχο του Ντάνιελ Κρεγκ. Πέντε χρόνια μετά το «No Time to Die» (2021), στο οποίο ο 007 βρήκε για πρώτη φορά κινηματογραφικά τον θάνατο, ο διάσημος πράκτορας επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μέσα από την 26η ταινία της σειράς, με σκηνοθέτη τον Ντενί Βιλνέβ.

Ο Robert Pattinson χαρακτήρισε την επιλογή του μεγάλη τιμή και ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα, εκφράζοντας παράλληλα τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία με τη δημιουργική ομάδα. Το όνομά του είχε αρχίσει να ακούγεται έντονα το τελευταίο διάστημα, μετά την αποκάλυψη ότι είχε περάσει από δοκιμαστικό για τον ρόλο. Μεταξύ των υπόλοιπων υποψηφίων φέρονταν να βρίσκονται οι Κάλουμ Τέρνερ, Τζος Ο’Κόνορ, Τζακ Λόουντεν και Νίκολας Χουλτ.

Παρά τις εκτιμήσεις ότι οι παραγωγοί θα προτιμούσαν έναν νεότερο και λιγότερο καταξιωμένο ηθοποιό, τελικά επέλεξαν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της γενιάς του. Στα 40 του χρόνια, ο Πάτινσον αναλαμβάνει έναν ακόμη εμβληματικό κινηματογραφικό χαρακτήρα, ενώ παράλληλα συμμετέχει στα γυρίσματα του «The Batman Part II».

Ο ηθοποιός έχει συνδέσει το όνομά του με τρία μεγάλα κινηματογραφικά franchises: τα «Twilight», «Harry Potter» και «The Batman». Ανάμεσα στις ταινίες του ξεχωρίζουν το «Good Time» των αδελφών Σάφντι, ο «Φάρος» του Ρόμπερτ Έγκερς και το «Mickey 17» του Μπονγκ Τζουν Χο. Πρόσφατα απέσπασε θετικές κριτικές και για την ερμηνεία του στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Ο Βιλνέβ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιλογή, τονίζοντας ότι ο Πάτινσον συνδυάζει τη διαχρονική ταυτότητα του 007 με μια νέα δημιουργική προσέγγιση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανάδειξη του νέου Μποντ σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή για το franchise. Το 2022, η Amazon εξαγόρασε την MGM έναντι 8,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Έπειτα από διαφωνίες σχετικά με τη μελλοντική πορεία της σειράς, οι παραγωγοί Μπάρμπαρα Μπρόκολι και Μάικλ Τζ. Γουίλσον παραχώρησαν τον δημιουργικό έλεγχο το 2025. Έτσι, η 26η ταινία θα είναι η πρώτη από το «Dr. No» του 1962 στην οποία η οικογένεια Μπρόκολι δεν θα έχει επιλέξει προσωπικά τον πρωταγωνιστή.

Όπως έγινε γνωστό, την επιλογή του νέου ηθοποιού ανέλαβαν οι παραγωγοί Έιμι Πασκάλ, γνωστή από τις ταινίες «Spider-Man», και Ντέιβιντ Χέιμαν, παραγωγός των «Harry Potter» και «Paddington». Το σενάριο υπογράφει ο Στίβεν Νάιτ, δημιουργός των «Peaky Blinders».

Ωστόσο, αρκετοί θαυμαστές παρακολουθούν με επιφυλακτικότητα τη νέα εποχή του 007. Η εταιρεία έχει δεσμευτεί να διατηρήσει την ιστορική ταυτότητα της σειράς και να οδηγήσει τον χαρακτήρα σε μια νέα δημιουργική περίοδο.

Η εμπορική δυναμική του Μποντ παραμένει τεράστια, με τις ταινίες του να έχουν αποφέρει συνολικά περισσότερα από 7 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Το «No Time to Die» συγκέντρωσε 774 εκατομμύρια δολάρια από τις κινηματογραφικές αίθουσες, ενώ το franchise εξακολουθεί να αποφέρει σημαντικά έσοδα μέσω streaming, βιντεοπαιχνιδιών και εμπορικών συνεργασιών, όπως εκείνη με την Aston Martin.