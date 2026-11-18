Σε περιορισμούς πρόσβασης των ανηλίκων στα social media αναμένεται να προχωρήσει η Ιταλία, ακολουθώντας το παράδειγμα χωρών, όπως η Αυστραλία, η Βραζιλία και η Ελλάδα.

Η ιταλική Βουλή αναμένεται να εξετάσει και να εγκρίνει σχετική κυβερνητική ρύθμιση έως το τέλος Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με την προτεινόμενη τροπολογία, τα παιδιά κάτω των 13 ετών δεν θα μπορούν να διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό στα social media. Για τις ηλικίες από 13 έως 15 ετών, η πρόσβαση θα επιτρέπεται μόνο εφόσον ο λογαριασμός συνδέεται με εκείνον ενός γονέα, ενώ από τα 16 έτη και πάνω θα επιτρέπονται ατομικοί λογαριασμοί.

Η ρύθμιση εντάσσεται σε διάταγμα ασφαλείας, που βρίσκεται υπό κοινοβουλευτική συζήτηση και υποστηρίζεται από τον κυβερνητικό συνασπισμό της πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έγκρισή της θεωρείται ιδιαίτερα πιθανή.

Ο βουλευτής του κόμματος «Αδέλφια της Ιταλίας», Φάμπιο Ραμπέλι, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία σημαντικό βήμα για τους γονείς, που αντιμετωπίζουν τον ψηφιακό εθισμό των παιδιών τους, αλλά και για την προστασία των ίδιων των ανηλίκων.

Υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας από τις πλατφόρμες

Το προτεινόμενο μέτρο προβλέπει επίσης ότι οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης θα υποχρεούνται να επαληθεύουν την ηλικία των χρηστών τους, ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές της ιταλικής ρυθμιστικής αρχής τηλεπικοινωνιών (AGCOM).

Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να διαμορφώσει τις σχετικές οδηγίες μέσα σε εννέα μήνες από την έναρξη ισχύος του διατάγματος.

Από τους περιορισμούς αναμένεται να εξαιρούνται οι εκπαιδευτικές εφαρμογές, σύμφωνα με την παρούσα μορφή της πρότασης, η οποία ενδέχεται να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενων ανησυχιών διεθνώς για τις επιπτώσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων, με τις ψηφιακές πλατφόρμες να δέχονται πιέσεις για αλλαγές στους αλγορίθμους και στον τρόπο λειτουργίας τους.