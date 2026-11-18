Αιχμές κατά της Ουάσινγκτον για τη στάση της απέναντι στις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικούς στρατιωτικούς στόχους άφησε ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους, χαρακτηρίζοντας «αρκετά ηλίθια» την κριτική προς το Κίεβο.

Οι δηλώσεις έγιναν στις Βρυξέλλες, μετά τη συνάντηση των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ. Αφορμή στάθηκαν τα σχόλια της αμερικανικής πλευράς για την ουκρανική επίθεση στη Γέφυρα της Κριμαίας.

Ο Πιστόριους υποστήριξε ότι οι επιθέσεις εναντίον στρατηγικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Ρωσία είναι νόμιμες και θεμιτές. Όπως τόνισε, πρόκειται για στόχους που δεν έχουν πολιτικό χαρακτήρα και εξυπηρετούν στρατιωτικούς σκοπούς.

Παράλληλα, έστρεψε την προσοχή στις ρωσικές επιθέσεις κατά ενεργειακών και άλλων κρίσιμων υποδομών στην Ουκρανία. Αναφέρθηκε ειδικότερα σε εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης, ύδρευσης και θέρμανσης, οι οποίες εξυπηρετούν τον άμαχο πληθυσμό.

«Είναι μια μορφή τρομοκρατίας», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι η διεθνής συζήτηση θα πρέπει να επικεντρώνεται περισσότερο στις επιθέσεις αυτές και λιγότερο στην ουκρανική στρατιωτική δράση.