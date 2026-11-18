Περισσότερα από 10 σχολεία στη Γαλικία, στη βορειοδυτική Ισπανία, εκκενώθηκαν σήμερα μετά από απειλητικά emails για τοποθέτηση βομβών. Η Εθνική Αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα, ενώ οι ειδικές μονάδες που έλεγξαν τους χώρους δεν εντόπισαν ύποπτους μηχανισμούς.

Τα μηνύματα στάλθηκαν απευθείας στις σχολικές μονάδες. Μέχρι στιγμής, οι ισπανικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει τον ακριβή αριθμό των σχολείων που δέχθηκαν απειλές, ούτε έχουν δώσει στη δημοσιότητα το περιεχόμενο των emails.

Το περιστατικό έρχεται μόλις μία εβδομάδα μετά από αντίστοιχες απειλές που προκάλεσαν αναστάτωση σε χιλιάδες σχολεία στην Ιταλία. Παρόμοια μηνύματα έλαβαν επίσης εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και την Ιρλανδία, χωρίς να διαπιστωθεί πραγματικός κίνδυνος.

Οι ψευδείς συναγερμοί αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης σειράς περιστατικών που έχουν προκαλέσει ανησυχία στην Ευρώπη. Στο στόχαστρο έχουν βρεθεί, μεταξύ άλλων, σούπερ μάρκετ, τράπεζες αίματος, συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και μέσα ενημέρωσης.

Την ίδια ώρα, ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο ρωσικής εμπλοκής σε μια ευρύτερη προσπάθεια αποσταθεροποίησης ευρωπαϊκών χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία. Η Μόσχα, ωστόσο, αρνείται τις κατηγορίες.

Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί ποιος βρίσκεται πίσω από τις απειλές στην Ισπανία, ενώ οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.