Αναβρασμός στον Λευκό Οίκο – Σενάρια αποχώρησης και για την προσωπάρχη

Μόλις πέντε ημέρες κράτησε η θητεία της Κέιτι Ζακαράια στην εκπροσώπηση Τύπου του Λευκού Οίκου. Τώρα, στο επίκεντρο βρίσκονται νέα δημοσιεύματα για ανακατατάξεις στο επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Washington Post αναφέρει ότι στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης επικρατεί κινητικότητα, καθώς συνεργάτες του προέδρου φέρονται να προετοιμάζονται για πιθανές αλλαγές σε ανώτερες θέσεις.

Ανάμεσα στα ονόματα που βρίσκονται στο επίκεντρο είναι και εκείνο της προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπάρχουν εκτιμήσεις ότι ενδέχεται να αποχωρήσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, χωρίς η ίδια να έχει ανακοινώσει πρόθεση παραίτησης.

Η αποχώρηση της Ζακαράια, μετά τις αντιδράσεις για το επαγγελματικό της υπόβαθρο και την πρώτη ενημέρωση των δημοσιογράφων, προσθέτει ένα ακόμη επεισόδιο στην κινητικότητα που καταγράφεται στην προεδρική ομάδα.