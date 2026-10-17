«Φλέγεται» η Γαλλία- Δακρυγόνα και συλλήψεις σε πολλές πόλεις

Σε κλίμα έντασης εξελίσσονται οι πανεθνικές διαδηλώσεις στη Γαλλία, με συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών στο Παρίσι, τη Μασσαλία και τη Λυών. Οι αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις, ενώ σε αρκετά σημεία έγινε χρήση δακρυγόνων.

Η ένταση ξέσπασε το μεσημέρι στην Πλατεία Δημοκρατίας, στο κέντρο του Παρισιού, λίγο πριν από την προγραμματισμένη έναρξη μεγάλης πορείας στις 15:00 ώρα Ελλάδας.

Εκατοντάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο. Πολλοί φορούσαν μαύρα ρούχα και μάσκες, ενώ ορισμένοι πέταξαν πυροτεχνήματα. Η αστυνομία απάντησε με επανειλημμένη χρήση δακρυγόνων, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

166 συλλήψεις σε όλη τη χώρα

Μέχρι το μεσημέρι, οι γαλλικές αρχές είχαν καταγράψει 140 διαδηλώσεις, με τη συμμετοχή 32.800 ατόμων στις περιφέρειες. Σε εθνικό επίπεδο, οι συλλήψεις είχαν φτάσει τις 166, σύμφωνα με πηγές κοντά στον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιές.

Τα επεισόδια δεν περιορίστηκαν στην πρωτεύουσα. Στη Μασσαλία, διαδηλωτές εκτόξευσαν αντικείμενα εναντίον αστυνομικών, οι οποίοι έκαναν χρήση δακρυγόνων.

Στο στόχαστρο βρέθηκε και τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Στη Λυών, οι δυνάμεις ασφαλείας διέλυσαν με δακρυγόνα συγκέντρωση περίπου 300 ατόμων έξω από πανεπιστήμιο.

Φωτιά στη Ρουέν, παρεμβάσεις στην Τουλούζη

Ζημιές υπέστη νωρίς το πρωί κτίριο πανεπιστημιακής σχολής στη Ρουέν, στη Νορμανδία. Πηγή κοντά στην έρευνα ανέφερε ότι η φωτιά πιθανότατα οφείλεται σε εμπρησμό.

Στην Τουλούζη, οι αστυνομικές δυνάμεις παρενέβησαν για να αποτρέψουν αποκλεισμούς σιδηροδρομικών γραμμών και κυκλικού κόμβου.Παρά τις κινητοποιήσεις και τις προειδοποιήσεις για εκτεταμένα μπλόκα, οι αποκλεισμοί που καταγράφηκαν ήταν λιγότεροι από όσους είχαν ανακοινωθεί.

Οι διαδηλώσεις συνεχίζονται σε πολλές περιοχές της Γαλλίας, με τις αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή για νέα επεισόδια.