Αλβανία: Τέταρτη ημέρα χάους με 152 συλλήψεις

Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, οι διαδηλώσεις στην Αλβανία κλιμακώνονται, με φοιτητές και γονείς να συγκρούονται με την αστυνομία στα Τίρανα και σε άλλες πόλεις της χώρας. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται κυβερνητικά κτίρια και το γραφείο του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Έξω από το γραφείο του Ράμα, κουκουλοφόροι επιχείρησαν να εισβάλουν στο κτίριο, αντιμετωπίζοντας τις αστυνομικές δυνάμεις. Επιθέσεις με πέτρες και κομμάτια μαρμάρου σημειώθηκαν επίσης στα υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών. Στο δεύτερο, οι διαδηλωτές έσπασαν την κεντρική είσοδο.

Ένταση επικράτησε και έξω από το υπουργείο Παιδείας, όπου τραυματίστηκε η λέκτορας Νομικής Κέλα Ολντάσι, η οποία είχε βρεθεί στο πλευρό των φοιτητών για να στηρίξει τα αιτήματά τους. Παράλληλα, στόχος επίθεσης έγινε το κτίριο όπου στεγάζεται το Προεδρείο του Κοινοβουλίου, με ζημιές σε πόρτες και παράθυρα. Η Αστυνομία έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων.

Βαρύς ο απολογισμός των επεισοδίων

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί, έχουν πραγματοποιηθεί 324 προσαγωγές και 152 συλλήψεις. Οι τραυματίες αστυνομικοί ανέρχονται σε 120.

Την ίδια ώρα, δύο αστυνομικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, καθώς φέρονται να χτυπούσαν διαδηλωτή που ήταν τραυματισμένος και πεσμένος στο έδαφος.

Μέσα στην πόλη, αρκετές επιχειρήσεις παρέμειναν κλειστές, κατεβάζοντας ρολά και αναρτώντας μηνύματα συμπαράστασης προς τους διαδηλωτές, σε μια προσπάθεια να προστατευτούν από πιθανές ζημιές και λεηλασίες.

Η ένταση αναμένεται να συνεχιστεί και αύριο, καθώς οι διοργανωτές καλούν σε μαζική κινητοποίηση. Παράλληλα, απευθύνουν έκκληση στους Αλβανούς της διασποράς να διαδηλώσουν στις πόλεις του εξωτερικού όπου ζουν και εργάζονται.