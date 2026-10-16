Ο Τραμπ κάλεσε την Κέιτι Ζακαράια να επανεξετάσει τον ρόλο της στον Λευκό Οίκο

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε δημόσια την Κέιτι Ζακαράια να σκεφτεί εκ νέου την παραμονή της στη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, λίγες ημέρες μετά τον διορισμό και την πρώτη της ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Νότιο Γκαζόν πριν αναχωρήσει για την Τζόρτζια, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο αποχώρησής της, χωρίς να ανακοινώσει επισήμως απόλυση ή αντικατάσταση.

Τρεις πηγές που επικαλούνται οι New York Times ανέφεραν ότι η Ζακαράια αποτελεί παρελθόν από το γραφείο Τύπου, σε διάστημα μικρότερο της μίας εβδομάδας από την ανάληψη των καθηκόντων της. Παράλληλα, ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Fox News ότι η Κέιτι βρίσκεται σε στάδιο «σταδιακής αποχώρησης» από τον ρόλο.Ωστόσο, ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε εάν η τοποθέτησή του ισοδυναμεί με απόλυση, το αρνήθηκε. Δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τον Λευκό Οίκο για το ποιος θα αναλάβει τη θέση ή για την οριστική τύχη της θητείας της.

Η παρέμβαση Τραμπ για την Κέιτι Ζακαράια

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ περιέγραψε στους δημοσιογράφους τη συζήτηση που είχε με τη Ζακαράια λίγο πριν βγει από τον Λευκό Οίκο. «Είπα στην Κέιτι: “Δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό αν δεν θέλεις”. Της είπα: “Ειλικρινά, αν ήμουν στη θέση σου, θα το ξανασκεφτόμουν”».

Σε άλλη διατύπωσή του, που μεταδόθηκε από τη συνάντηση με τους δημοσιογράφους, ο Τραμπ είπε ότι της τόνισε: «Δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό αν δεν θέλεις… Νομίζω ότι πρέπει να το αναθεωρήσεις».

Ο πρόεδρος παραδέχθηκε επίσης: «Ίσως δεν κάνει για εκείνη». Όταν δέχθηκε ερώτηση για το εάν η Ζακαράια έχει απολυθεί, απάντησε: «Όχι, όχι. Θέλω να έχει μια καλή ζωή».

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η νέα εκπρόσωπος έχει δεχθεί δυσανάλογη πίεση από τα ΜΜΕ. «Έχει κακοποιηθεί άγρια από τα μέσα ενημέρωσης», πρόσθεσε. Είπε ακόμη ότι της επισήμανε πως «έχει μια υπέροχη ζωή και οικογένεια, χωρίς να χρειάζεται να είναι εκπρόσωπος Τύπου απαραίτητα».

Στην ερώτηση για το ποιος θα μπορούσε να τη διαδεχθεί, ο Τραμπ απάντησε πως αρκετοί άνθρωποι θα ήθελαν να αναλάβουν τη συγκεκριμένη θέση. Λίγες ημέρες νωρίτερα, αμέσως μετά την πρώτη της εμφάνιση, είχε εκφράσει θετική κρίση για την επιλογή του, δηλώνοντας: «Πιστεύω ότι ήταν πολύ καλή».

Η ενημέρωση των 14 λεπτών στον Λευκό Οίκο

Η Κέιτι Ζακαράια διορίστηκε στις 9 Οκτωβρίου και πραγματοποίησε την πρώτη ενημέρωση Τύπου στον Λευκό Οίκο στις 13 Οκτωβρίου. Η διαδικασία κράτησε περίπου 14 λεπτά.

Η 41χρονη εκπρόσωπος, η οποία διαδέχθηκε την Karoline Leavitt, εμφανίστηκε με σκούρο μπλε σακάκι με χρυσά κουμπιά και με έναν μεγάλο φάκελο σημειώσεων μπροστά της. Διάβαζε σημαντικό μέρος των τοποθετήσεών της από γραπτό κείμενο, ενώ οι παύσεις και η προσήλωσή της στις σημειώσεις προκάλεσαν επικριτικά σχόλια.

Ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσε η δυσκολία της να απαντήσει σε ερώτηση για την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις αμερικανικές υπηρεσίες και την Ουκρανία. Ο Guardian χαρακτήρισε την παρουσία της «Zachbot», παραλληλίζοντάς την με ρομπότ.

Οι ερωτήσεις για την άδεια άσκησης δικηγορίας

Η δημόσια συζήτηση γύρω από τη Ζακαράια επεκτάθηκε και στα επαγγελματικά της προσόντα. Παρότι διαθέτει πτυχίο Νομικής και ο Τραμπ την είχε περιγράψει ως δικηγόρο όταν ανακοίνωσε τον διορισμό της, η ίδια παραδέχθηκε κατά την εμφάνισή της στην εκπομπή «Hannity» το βράδυ της Πέμπτης ότι δεν πέρασε τις εξετάσεις και δεν απέκτησε ποτέ άδεια ασκήσεως δικηγορίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Για το ζήτημα αυτό, η Ζακαράια δήλωσε: «Είχα ήδη προεγγραφεί για τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου και βασικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού γνώριζα ότι θα ζούσα στην Κίνα και το αποτέλεσμα θα ήταν άνευ σημασίας. Καθόμουν για τις εξετάσεις επειδή δεν ήθελα να έχω καθεστώς απόσυρσης».

Στην ίδια τηλεοπτική εμφάνιση, δέχθηκε ερωτήσεις και για το σύντομο ντεμπούτο της στο βήμα του Λευκού Οίκου. «Αυτό που νιώθω είναι ότι πραγματικά ανέλαβα την ευθύνη με πολύ λίγο χρόνο προετοιμασίας», δήλωσε η Ζακαράια.