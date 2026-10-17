Υεμένη: 159 μαχητές ελεύθεροι με απόφαση των Χούθι εν μέσω πολέμου

Στην απελευθέρωση 159 μελών των κυβερνητικών δυνάμεων προχώρησαν οι Χούθι στην Υεμένη, επικαλούμενοι αμνηστία. Οι κρατούμενοι είχαν συλληφθεί μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τον Ιούλιο.

Την ανακοίνωση έκανε σήμερα στη Σαναά ο Αμπντελκαντέρ αλ Μουρτάντα, ανώτερος αξιωματούχος του φιλοϊρανικού κινήματος. Όπως δήλωσε, οι συγκεκριμένοι μαχητές είχαν παραδοθεί χωρίς αντίσταση κατά την προέλαση των Χούθι στη δυτική Υεμένη.

Η απελευθέρωση επιβεβαιώθηκε και από τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ). Σε ανακοίνωσή της, η οργάνωση ανέφερε ότι 159 άτομα που κρατούνταν πρόσφατα λόγω της σύγκρουσης αφέθηκαν ελεύθερα με μονομερή απόφαση των Χούθι. Διευκρίνισε, πάντως, ότι δεν συμμετείχε στην επιλογή των κρατουμένων ούτε στον καθορισμό του αριθμού τους.

Ανταλλαγές αμνηστίας εν μέσω πολέμου

Σύμφωνα με τον αλ Μουρτάντα, τον Σεπτέμβριο είχαν προηγηθεί άλλες 323 αποφυλακίσεις μαχητών που παραδόθηκαν στην επαρχία Χοντέιντα, στη δυτική Υεμένη.

Αμνηστία για μέλη των Χούθι είχε ανακοινώσει και η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας, η οποία επιχειρεί να ανακτήσει εδάφη με τη στήριξη της Σαουδικής Αραβίας. Δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός όσων έχουν απελευθερωθεί στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας.

Οι Χούθι κατέλαβαν την πρωτεύουσα Σαναά το 2014 και στη συνέχεια επεκτάθηκαν σε μεγάλες περιοχές της βόρειας Υεμένης. Τον Σεπτέμβριο κατέλαβαν και τμήματα της δυτικής ακτής, ανακοινώνοντας αμνηστία για όσους κατέθεταν τα όπλα.

Συνεχίζονται οι επιδρομές και οι απώλειες αμάχων

Παρά τις αποφυλακίσεις, οι συγκρούσεις δεν έχουν σταματήσει. Οι αεροπορικές επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας συνεχίζονται, χωρίς σημαντικές μεταβολές στις γραμμές του μετώπου, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές.

Την ίδια ώρα, το πρακτορείο ειδήσεων Saba, που πρόσκειται στους Χούθι, μετέδωσε ότι τρία παιδιά σκοτώθηκαν και άλλοι 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επιδρομές στην επαρχία Νταμάρ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα πλήγματα σημειώθηκαν σε κατοικίες αμάχων και χρησιμοποιήθηκαν βόμβες διασποράς. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν επιβεβαιώνονται ανεξάρτητα από τα στοιχεία που παρατίθενται.

Οι Χούθι υποστηρίζουν ακόμη ότι οι σαουδαραβικές επιδρομές από τις 3 Σεπτεμβρίου έως τις 15 Οκτωβρίου προκάλεσαν 115 θανάτους και 305 τραυματισμούς.

Παράλληλα, το κίνημα συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον αεροδρομίων και ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία.