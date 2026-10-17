Καλιφόρνια: Πύρινος εφιάλτης. Στάχτη χιλιάδες στρέμματα

Δύσκολες ώρες για τους κατοίκους σε περιοχές της Καλιφόρνια

Δύσκολες ώρες για τους κατοίκους σε περιοχές της Καλιφόρνια 𝕬𝖐ı𝖓𝖈ı

Εφιαλτικές ώρες για τους κατοίκους σε περιοχές της Καλιφόρνια αφού έχουν εκδηλωθεί πολλαπλές πυρκαγιές .

Την ίδια ώρα οι αρχές προετοιμάζονται για ενίσχυση των ανέμων και υψηλές θερμοκρασίες, συνθήκες που ενδέχεται να επιταχύνουν την εξάπλωση των μετώπων τις επόμενες ημέρες.

Η μεγαλύτερη πυρκαγιά, με την ονομασία Henderson, εκδηλώθηκε στη στρατιωτική βάση Camp Pendleton, κοντά στο Σαν Ντιέγκο, και εξαπλώθηκε γρήγορα, καίγοντας περισσότερα από 1.000 στρέμματα.

Οι Αρχές εξέδωσαν εντολές εκκένωσης, ενώ διέκοψαν προσωρινά την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο Interstate 5.

Οι ριπές των ανέμων αναμένεται να φτάσουν τα 32 έως 64 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ στα ορεινά των κομητειών Λος Άντζελες και Βεντούρα ενδέχεται να αγγίξουν ακόμη και τα 110 χιλιόμετρα την ώρα.