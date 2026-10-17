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Στις φλόγες δεξαμενόπλοιο με 2 εκατ. βαρέλια πετρελαίου. Χτύπησε σε νάρκη

ΔΙΕΘΝΗ
17/10/2026 07:14
Στις φλόγες δεξαμενόπλοιο με 2 εκατ. βαρέλια πετρελαίου. Χτύπησε σε νάρκη
Το δεξανενόπλοιο παραδομένο στις φλόγες Current Report

Ένα υπερδεξαμενόπλοιο που μετέφερε περισσότερα από 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου χτυπήθηκε και εξερράγη αφού προσέκρουσε σε ναυτική νάρκη που είχαν τοποθετήσει οι Φρουροί της Επανάστασης κατά μήκος μιας διαδρομής στα Στενά του Ορμούζ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι το τάνκερ επιχείρησε να διασχίσει παράνομα τα Στενά, ακολουθώντας μη εγκεκριμένη διαδρομή.

Ωστόσο υπάρχουν και ρισμένες αναφορές υποστηρίζουν ότι το πλοίο χτυπήθηκε από πύραυλο.

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