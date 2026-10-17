Ινδονησία: Γυναίκα κατέρρευσε από δημόσιο μαστίγωμα επειδή έκανε σεξ εκτός γάμου

Η αμαρτία ήταν ότι έκανε σεξ εκτός γάμου.Κατηγορήθηκε και η ποινή της ήταν να μαστιγωθεί. Η άτυχη γυναίκα κατέρρευσε μετά από το δημόσιο μαστίγωμα. Η εφαρμογή του ισλαμικού νόμου στην επαρχία Άτσεχ εξακολουθεί να προκαλεί έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι εικόνες από την Μπάντα Άτσεχ, πρωτεύουσα της μοναδικής επαρχίας της χώρας που εφαρμόζει στην πράξη τη Σαρία, δείχνουν υγειονομικό προσωπικό και αξιωματούχους της θρησκευτικής αστυνομίας να συγκεντρώνονται γύρω από τη γυναίκα μετά την εκτέλεση της ποινής της. Την ίδια ώρα, ένας άνδρας γονάτισε από τον πόνο ενώ μαστιγωνόταν για μοιχεία.

Η γυναίκα και ο άνδρας ήταν μεταξύ των οκτώ ανθρώπων που καταδικάστηκαν από το ισλαμικό δικαστήριο της Μπάντα Άτσεχ, για παραβιάσεις διαφορετικών διατάξεων της Σαρία. Οι ποινές που τους επιβλήθηκαν έφταναν έως και τα 100 χτυπήματα με ραβδί.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε δημόσια εξέδρα της πόλης, παρουσία αξιωματούχων του ισλαμικού δικαστηρίου και πολιτών που είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν την εκτέλεση των ποινών.

Οι μαστιγώσεις πραγματοποιούνται από ειδικούς εκτελεστές, γνωστούς ως «αλγκόχος» (algojos), οι οποίοι χρησιμοποιούν ραβδιά από ρατάν για να χτυπούν τους καταδικασμένους.