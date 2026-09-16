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Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στο Παραδείσι Εύβοιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
16/09/2026 12:14
Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στο Παραδείσι Εύβοιας
ΙΝΤΙΜΕ

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Παραδείσι Εύβοιας περίπου στις 10:45.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα επίγιεις και εναέριες δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να περιορίσουν και να σβήσουν την φωτιά γρήγορα.

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Σημειώνεται πως είχε σταλεί και μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού κινητοποιήθηκε προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

 

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