Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στο Παραδείσι Εύβοιας
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Παραδείσι Εύβοιας περίπου στις 10:45.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα επίγιεις και εναέριες δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να περιορίσουν και να σβήσουν την φωτιά γρήγορα.
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Σημειώνεται πως είχε σταλεί και μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού κινητοποιήθηκε προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
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