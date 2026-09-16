Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στο Παραδείσι Εύβοιας

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Παραδείσι Εύβοιας περίπου στις 10:45.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα επίγιεις και εναέριες δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να περιορίσουν και να σβήσουν την φωτιά γρήγορα.

Σημειώνεται πως είχε σταλεί και μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού κινητοποιήθηκε προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.