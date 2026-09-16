“Καταπέλτης” το ΕΚΑΒ για τους γιατρούς του Γιώργου Μαζωνάκη

Καταγγέλουν τις προσπάθιες των γιατρών να απορρίψουν από πάνω τους τις ευθύνες

Την έντονη αντίδραση του ΕΚΑΒ προκάλεσαν οι ισχυρισμοί και οι δηλώσεις των γιατρών του Γιώργου Μαζωνάκη. Όπως δηλώνει το ΕΚΑΒ σε σχετική ανακοίνωση, οι δύο γιατροί προσπαθούν να μετακλύσουν τις ευθύνες που τους βαραίνουν, προς τους διασώστες και την δική τους δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Στην ανακοίνωσή τους τονίζουν, πως οι διασώστες του ΕΚΑΒ που κλήθηκαν στο σημείο έκαναν ότι περνά από το χέρι τους προκειμένου να επαναφέρουν των αγαπημένο τραγουδιστή.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, οι ισχυρισμοί των γιατρών και οι προσπάθειες να “πετάξουν” τις ευθύνες από πάνω τους δείχνουν “αμετανόητους ανθρώπους”.